Aksjesplitten i Tesla trer i kraft – mandag kan det bli heftig handel i aksjen

Tesla-aksjen endte fredag ned 1,1 prosent til 2.213,40 dollar, en kurs som verdsetter elbilprodusenten til rundt 3.645 milliarder kroner. Aksjen er dermed opp 429 prosent siden årsskiftet og opp hele 927 prosent det seneste året.

Mandag senkes imidlertid prisen på Tesla-aksjen kraftig.

Det skjer i forbindelse med en splitt av aksjene i elbilprodusenten, der én aksje til blir fem aksjer. Bakgrunnen for splitten er at selskapet vil gjøre aksjen mer tilgjengelig for investorer og ansatte.

Nylig kom den tidligere hedgefondtoppen Jim Cramer med sin spådom knyttet til Tesla-splitten: At aksjen er klar kjøpskandidat.

Dyrere fordi prisen skal ned

Og ifølge MarketWatch er det en god sjanse for at Tesla-aksjen kan gå amok mandag. Da vil Tesla-aksjen starte på rundt 450 dollar, som er en langt mer tilgjengelig pris enn fredagens nivå på over 2.200 dollar.

Finansnettstedet peker på at aksjen siden splitten ble kunngjort 11. august har steget rundt 60 prosent – at hele Tesla virker å ha blitt rundt 160 milliarder dollar mer verdt bare fordi elbilprodusenten skal handles til en lavere pris.

En årsak kan være at investorer i det siste har kjøpt seg opp i tro på at splitten som nå finner sted, vil gi sterkere etterspørsel fra mindre aksjonærer.

Corona og batteridag

Det er imidlertid ikke bare en oppdeling av aksjen som ligger bak Tesla-oppgangen. Flere meglerhus har høynet kursmål og estimater for elbilselskapet den seneste tiden, blant annet på forventninger om at coronapandemien vil føre til mer fokus på omstilling til elektriske kjøretøyer og fornybar energi.

Og så ser både analytikere og investorer frem mot Teslas såkalte batteridag 22. september.

Det er knyttet store forventninger til denne dagen, der det kan komme oppdateringer fra selskapet om elementer som rekkevidde, kostnader og batterilevetid.

Halvparten er lunkne

Blant analytikere er det imidlertid avmålt stemning nå. Ifølge MarketWatch har halvparten av 36 analytikere som dekker aksjen, en hold-anbefaling.

19 prosent gir aksjen kjøpsanbefaling, og 31 prosent anbefaler å selge.

Gjennomsnittlig kursmål er på 1.288.87 dollar, rundt 40 prosent under fredagens nivå.