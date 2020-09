– Tesla er den farligste aksjen på Wall Street

Tesla-aksjen har opplevd en eventyrlig vekst det siste året og har skutt opp 820 prosent siden samme tid i fjor.

Men som Jokke & Valentinerne synger: «Det blåser hardt på toppene». Nå slår nok en analytiker seg til pessimistenes rekker.

David Trainer, sjefanalytiker i New Constructs, omtaler aksjen som «den farligste aksjen på Wall Street» og sier at tallene ikke støtter en så høy prising og verdsetting.

– Uansett hvilket bull case-scenario du ser for deg – om de kommer til å produsere 30 millioner biler i løpet av de neste ti årene, komme seg inn i forsikringsbransjen og ha de samme marginene som Toyota – så tilsier dagens prising at inntektene kommer til å bli enda større enn det, sier Trainer til CNBC.

Stort korthus

Han understreker at aksjeprisen i dag impliserer mellom 40 og 110 prosent markedsandel basert på gjennomsnittlig salgspris.

Trainer forteller at Tesla i gjennomsnitt selger én bil for 57.000 dollar, eller 510.000 kroner. Hvis vi tar utgangspunkt i 10,9 millioner bilsalg innen 2030, impliserer det 42 prosent markedsandel.

I fjor solgte Tesla 367.500 biler, så det vil si at selskapet må tredoble salget hvert år i snitt for å nå målet. I dag handles Tesla 159 ganger over fortjeneste.

– Vi tror at dette er et meget stort korthus som forbereder seg på å falle. Kanskje et av de største noensinne, sier sjefanalytikeren.

Den nylige aksjesplitten kan også vise seg å være lumsk. Aksjesplitter er ubetydelige når det gjelder verdier: De endrer ikke inntjening eller noen andre tall – de deler helt enkelt selskapet opp i mindre biter.

– Jeg tror at aksjesplitten er en metode Tesla bruker for å usofistikerte aksjonærer til å jage kursen opp. Og det er ingen ordentlig strategi, mener Trainer.

Verdt 1/10

Helt mot slutten av august gjennomførte Tesla aksjesplitt og aksjen skjøt opp 12,7 prosent første handelsdag. De to siste dagene i forrige uke korrigerte imidlertid aksjen oppgangen, etter at Ballie Gifford, Teslas største investor utenfor styret, reduserte eksponeringen.

Trainer mener en realistisk verdisetting er langt lavere enn dagens verdier.

– Jeg tror rundt en tiendedel av det vi ser nå er akseptabelt. Jeg tror vi snakker aksjekurs nærmere 50 dollar, ikke 500, som en rimelig pris.

Sjefanalytikeren gir imidlertid Tesla-sjef Elon Musk æren for å gjøre en god jobb med å bringe elbiler på markedet. Men når man fokuserer på de grunnleggende tallene, er Tesla en «no-touch»-aksje.