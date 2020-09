Finanstilsynet etterforsker Nikola

Det stormer rundt Nikola om dagen. Selskapet har blitt anklaget for «grovt bedrageri» av analyseselskapet Hindenburg Research, hvilket sendte aksjen utfor stupet i forrige uke.

Trevor Milton, adm. direktør i Nikola, tok raskt til Twitter og spurte hånlig: «Er dette alt du har?», før selskapet i går kom med et grundig motsvar på anklagene og understreket «dusinvis av unøyaktigheter», hvilket sendte aksjen opp 11,4 prosent.

Men historien stopper ikke der.

Finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), kunngjorde nemlig i går at det ønsker å undersøke Hindenburgs anklager mot hydrogenselskapet.

Nyheten gjør at selskapet igjen faller 6,9 prosent i førhandelen.

Videosnusk

Det som er påfallende er at selskapet ikke motsier det som for mange fremstår som hovedanklagen i Hindenburg-rapporten: At lastebilen Nikola One ikke kjører selv, men har blitt skjøvet utfor en bakke.

Inntrykket man får når man ser videoen er at selskapet allerede har en kjøreklar lastebil. Realiteten er imidlertid en helt annen.

«Nikola har aldri hevdet at lastebilen kjørte for egen maskin i videoen», sier selskapet i en pressemelding.

Hydrogenselskapet lar ikke skandalevideoen sette en stopper for videre utvikling i saken og ser på SEC sin involvering i saken som velkommen. Nikola mener rapporten er designet for å manipulere markedet i favør av dem som sitter short i aksjen.

Mandag ble det også klart at Milton lastet opp med aksjer i eget selskap for 1,3 millioner dollar, eller 11,7 millioner kroner. Milton er største aksjonær i Nikola med 91,6 millioner aksjer.

Hittil i år er Nikola-aksjen opp nesten 250 prosent, men har falt nærmere 50 prosent de siste tre månedene. Nikola er også en av Nels viktigste partnere, og det norske hydrogenselskapet gjør det godt i Oslo i dag.