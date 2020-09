Hindenburg: – Nikolas svar etterlot hull store nok til å kjøre en lastebil gjennom

Sagaen om Hindenburg og Nikola fortsetter og Hindenburg slår nå tilbake etter gårsdagens motsvar fra Nikola.

Analyseselskapet mener svaret fra Nikola ikke kastet mer lys over spørsmålene Hindenburg stilte – snarere tvert i mot. Totalt 53 spørsmål ble reist vedørerende Nikolas troverdighet, og selskapet svarte kun på 10 av dem.

«De bekreftet eller bortforklarte praktisk talt alt vi skrev om. I visse tilfeller etterlot de seg nye ubesvarte spørsmål», skriver Hindenburg.

Hindeburg forblir short i Nikola Corp, ifølge meldingen.

«Nikolas respons hadde hull som er store nok til å kjøre en lastebil gjennom», skriver de og spiller på det som har vist seg å være fusk fra Nikolas side.

Nikola har nå gått ut og sagt at de aldri har nevnt at lastebilen kjørte for egen maskin. Hindenburg peker på et sitat like under videoen der Nikola skriver: «Her er Nikola One, en 1.000 hestekrefters, nullutslips-lastebil».

Nel faller etter Hindenburgs motsvar. Ved lunsjtider var det norske hydrogenselskapet opp over 4 prosent, men nå står aksjen i .