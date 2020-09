Mercedes kaster seg inn i hydrogenkampen

HYDROGEN: Daimler lanserte i dag en ny hydrogenlastebil under merket Mercedes-Benz.

Daimler tar opp kampen med Nikola og General Motors om markedsandeler i hydrogensegmentet.

Nå lanserer den tyske bilgiganten en hydrogenlastebil med opptil 1.000 km rekkevidde, under Mercedes Benz-navnet.

Konseptlastebilen har fått det klingende navnet Mercedes-Benz GenH2 Truck.

– Hydrogen har et stort potensial for å beskytte miljøet og en sterk økonomi, og vi vil gi sterk støtte til utviklingen av klimavennlige innovasjoner i Tyskland, sier Andreas Scheuer, forbundsminister for transport og digital infrastruktur.

Potensiell partner

I samme åndedrag som hydrogenlastebilen ble lansert trekker Daimler nok en kanin opp av hatten: En helelektrisk variant kalt Mercedes-Benz eActros LongHaul.



Den elektriske broren vil komme i to modeller og skal ha en rekkevidde på 500 og 200 km. Den førstnevnte er forventet å gå i serieproduksjon i 2024, og sistnevnte i 2021.

Den siste uken har vært høyst turbulent for nærmeste konkurrent Nikola, etter anklager om bedrageri fra analyseselskapet Hindenburg. Nå har imidlertid Nel fått et åpenbart alternativ å inngå partnerskap med, avhengig av hvordan Nikola-sagaen utvikler seg.

Daimler vil gjennomføre kundeprøver av den nye hydrogenlastebilen i 2023, og planlegger start av serieproduksjon i andre halvdel av dette tiåret.