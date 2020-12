Bilaksjer i revers etter flere nedgraderinger

BØRSFALL: Her Renault-elbilen Zoe.

Bank of America har senket anbefalingen for flere store bilprodusenter. Dette medvirker til kursfall for bilaksjene i Europa tirsdag, melder Ritzau Finans.

Ifølge Bloomberg har meglerhuset gjort følgende justeringer på sine anbefalinger:

BMW-aksjen er nedgradert fra nøytral til «underperform». Aksjen er i 12-tiden ned 0,6 prosent i Frankfurt.

Renault-aksjen er nedgradert fra kjøp til nøytral. I Paris handles aksjen ned 0,9 prosent.

Volkswagen-aksjen er nedgradert fra kjøp til nøytral. Aksjen er i Frankfurt ned 0,8 prosent.

Den europeiske samleindeksen Stoxx Europe 600 er i 12-tiden ned 0,3 prosent. Underindeksen for bil- og bildelprodusenter trekker ned med en nedgang på 0,6 prosent.

Slik ligger andre bilaksjer i Europa an ved lunsjtid tirsdag: