VW får 2,9 mrd. etter dieselgate

Volkswagen sier onsdag at de har kommet til enighet med tidligere toppledere, inkludert tidligere konsernsjef Martin Winterkorn, om krav i etterkant av dieselgate-skandalen. De tidligere topplederne skal betale til sammen 288 millioner euro – cirka 2,9 milliarder kroner – til bilkjempen, skriver Reuters.

Winterkorn ble i slutten av forrige uke enige med Volkswagen-konsernet om å betale 11 millioner euro til den tyske bilkjempen.

Forliket kommer samme dag som det ble kjent at Winterkorn blir siktet av tyske påtalemyndigheter for å ha avgitt falskt forklaring ovenfor det tyske parlamentet da han sa at han ikke var klar over bilprodusentens utslippsjuks for diesel før det ble offentlig kjent. Winterkorn måtte gå av som VW-sjef i 2015, en uke etter at selskapet hadde innrømmet å ha brukt ulovlig programvare for å rigge amerikanske dieselmotortester.

Nærmere 270 millioner euro av oppgjøret vil bli betalt av forsikringsselskaper, men også tidligere Audi-sjef Rupert Stadler er nødt til å åpne lommeboken.