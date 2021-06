Hevder Norges mest solgte bil vil få langt bedre rekkevidde

Audi e-tron ble vist frem som en konseptbil for første gang under motor-showet i Frankfurt i 2015. I mai fire år senere ble de første modellene utlevert til kundene, og el-SUV-en ble den første masseproduserte elbilen til Audi. Tidlig i 2020 kom det også en sportback-variant på markedet.

E-tron ble umiddelbart en suksess i Norge. Tysk premium i SUV-format med en maksimal rekkevidde på 436 kilometer ga topplasseringen for Norges mest kjøpte bil i 2020 med 9.227 biler. Det var godt foran nr. 2 på listen, Tesla Model 3, med 7.770 biler.

Suksessen har tydeligvis gitt ekstra vann på mølla for Audi, som nå planlegger en oppgradering av e-tron med nytt batteri og en sterkt forbedret drivlinje, ifølge Autocar.

Autocar hevder at de har snakket med anonyme kilder høyt i Audi-systemet, og sitter på informasjon om at rekkevidden skal økes til over 600 kilometer. E-tron skal i tillegg til et nytt batteri få nye og mer effektive motorer, samt et oppgradert regenereringssystem.

Ansiktsløft og Q6

I tillegg til de tekniske oppgraderingene er det også duket for mindre kosmetiske endringer, som ofte er vanlig når modeller fornyes på mellomstadiet, gjennom et såkalt «ansiktsløft».

Dermed kan neste års modell skille seg litt ut fra de drøyt 2.800 e-tronene som er nyregistrert så langt i år, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Det vil også bli mulighet til å skille seg ut med en helt ny SUV fra Audi, nemlig Q6 e-tron, som ble bekreftet av Ingolstadt-selskapet sammen med en elektrisk A6.

Q6 vil legge seg mellom Q4 e-tron og e-tron 50/55/60 rent størrelsesmessig og vil bygges på en ren elbilplattform, i motsetning til dagens e-tron, som benytter en plattform opprinnelig ment for tradisjonelle biler.

Autocars kilder hevder at Q6 e-tron vil ha en utvendig størrelse som en Q5, mens den på innsiden vil være like stor som en Q7. Q6 e-tron skal lanseres i 2023, ifølge Autocar.