Ishavskraft åpner 26 ladestasjoner

Ishavskraft har hittil i år åpnet 24 av totalt 26 ladestasjoner for elbil i langs Ishavsveien i Troms og Finnmark. Når ladestasjonene i Hesseng og Roavvegieddi åpner i august/september vil alle 26 ladestasjonene stå ferdig.

I en melding fra selskapet opplyser finansdirektør i Ishavskraft, Jan Øivind Hekkelstrand, at ladestasjonene blir godt mottatt. Videre peker Hekkelstrand på at den varme mottakelsen trolig skyldes både økt salg av elbiler i regionen, samt en sommer hvor mange har feriert med elbil i Troms og Finnmark.

Ishavskraft er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 2,3 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder og jobber med fremtidsrettede energiløsninger.

De 26 lyn- og hurtigladestasjonene som til sammen utgjør Ishavsveien i Troms og Finnmark er et samarbeid mellom Ishavskraft og flere lokale kraftlag.

Vokser mest i Finnmark

Denne uken skal en bråte elbiler ut på signingsferd i Finnmark med ivrige entusiaster bak rattet. Formålet er å overbevise landsdelen med Norges laveste elbilandel om at elbil funker også der.

For selv om veksten i elbilandelen i nybilsalget i Finnmark faktisk er høyere enn noe annet sted i landet, ligger de likevel fremdeles langt under landsgjennomsnittet, ifølge norsk elbilforening.

Så langt i 2021 har 34 prosent av nybilsalget i Finnmark vært elektrisk. Bare for to år siden var andelen kun 11 prosent, før den steg til 23 prosent i 2020.

Til sammenligning var elbilandelen i Norge på 57,3 prosent i første halvdel av 2021, og nå i sommer endte landsgjennomsnittet på over 60 prosent tre måneder på rad for første gang. I 2020 var Norge det eneste landet i verden hvor elbilandelen av totalsalget var over 50 prosent.