Etterspørselsboom etter verdens nest mest solgte bil – produsenten tar kraftige grep

Pickupen Ford F-150 er et svært sjeldent syn på norske veier, men et svært kjent syn i hjemmemarkedet USA. Den er faktisk så populær at det er verdens nest mest solgte bil bak Toyota Corolla.

F-150 har vært synonymt med voldsomme dekk, et svært lasteplan, innvendig plass på størrelse med en minibuss og en svær bensindrikkende V8er under panseret. Det endret seg i slutten av mai da selskapet slapp nyheten om F-150 Lightning, altså en elektrisk variant av storselgeren.

Rekkevidden er oppgitt til 370 kilometer med et Standard Range-batteri og 480 kilometer med Extended Range-batteri, og den kan skilte med 563 hestekrefter.

LIK: Ford F-150 Lightning bygger på plattformen til en standard F-150 og blir utseendemessig svært lik. Foto: Ford

Ford Motor Company Bil- og traktorprodusent som ble grunnlagt av Henry Ford i Michigan i 1903.

Adm. direktør er Jim Farley.

Produserte rett i underkant av 4,2 millioner biler i 2020.

Omsetning på 127 milliarder dollar i 2020, med et tilhørende resultat på minus 1,3 milliarder dollar.

186.000 ansatte i desember 2020.

Girer opp

Etterspørselen etter den elektrifiserte Forden, som rulles ut på markedet i 2022, har vært svært god og Ford har nå doblet produksjonsmålet. Bilprodusenten slenger også på ytterligere 850 millioner dollar i fersk finansiering for å møte målet, ifølge kilder Reuters har vært i kontakt med.

Doblingen betyr en økning fra 40.000 produserte F-150 Lightning i året fra 2024, til 80.000 biler.

For å nå målet vil produksjonen ligge på 15.000 biler til våren neste år, når bilen skal lanseres, og den skal økes til 55.000 biler i 2023. En ny utgave av Lightning er ventet i 2025, og da er produksjonsmålet satt til 160.000 biler.

Oppjusteringen kommer på toppen av produksjonsøkningen på 50 prosent, som Ford annonserte i november i fjor.

«Vi har allerede 120.000 reservasjoner inne på Ford F-150 Lightning og vi vil jobbe mot å møte etterspørselen», sier Ford til Reuters, og ønsker ikke å kommentere noe utover det.

I mai la Ford frem en elektrifiseringsplan der de annonserte en satsning på 30 milliarder dollar innen 2030. Samtidig la de frem nyheten om et joint venture med den sørkoreanske batteriprodusenten SK Innovation, som vil åpne to fabrikker i Nord-Amerika.