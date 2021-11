Biltopp mener at kundene må akseptere kortere rekkevidde

Mercedes-Benz har i likhet med mange andre bilprodusenter hamret den elektriske gasspedalen i gulvet. Den tyske produsenten skal pløye 40 milliarder euro inn i elektrifiseringen av porteføljen innen utgangen av tiåret, samt at det har planer om å bygge åtte batterifabrikker globalt med ulike partnere.

Selskapet fra Stuttgart har bevist at det kan utvikle kjøretøy med lang rekkevidde med lanseringen av EQS, der topputgaven har inntil 780 kilometer rekkevidde. Rekkevidde står likevel ikke øverst på agendaen for hele modellutvalget til Mercedes-Benz.

«Vi tror ikke at det vil være mange urbane kunder som trenger en E63 AMG. For de fremtidige minste modellene fokuserer vi på litium-jern-fosfat-batterier», sier Mercedes-Benz-sjefen Ola Källenius i et intervju i Atalanta, melder Bloomberg.



Det medfører at selskapet vil skifte til den billigere, men mer effektive batteritypen, i neste generasjon EQA og EQB fra 2024 og 2025. De to modellene er de minste i Mercedes-Benz modellutvalg.

Kortere rekkevidde

Kjemien i litium-jern-fosfat-batterier består ikke av dyrere nikkelbasert innhold, som leverer høyere ytelse og rekkevidde, og som blant annet benyttes i nevnte EQS. Mesteparten av bilindustrien benytter nikkel og kobolt i litium-ion-batterier.

Källenius satser dermed på at forbrukerne vil akseptere kortere rekkevidde for billigere modeller, ettersom prisene på nøkkelmaterialer stiger, i likhet med flere andre råvarer.

Tesla-sjefen Elon Musk uttalte i forrige uke at selskapet skifter til litium-jern-fosfat-batterier globalt for standard-range-modellene, ifølge Bloomberg.

Mercedes-Benz-sjefen la også til at han er sikker på at selskapet vil ha nok batterier til den elektriske stallen de skal utvikle fremover.