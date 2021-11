Fra 1. november skrur BMW Norge opp prisene på to utgaver av sine elektriske nykommere.

Grunnprisen for topputgaven av den helelektriske coupévarianten i4, M50, øker med 40.000 kroner, i tillegg til at det gjøres endringer i de ulike utstyrspakkene som har blitt tilbudt så langt. Den vil dermed koste fra 579.000 kroner på mandag.

Topputgaven av SUV-en iX, xDrive50, får et påslag i grunnprisen på 80.000 kroner, til 879.000 kroner, fra 1. november.

– Alle kontrakter signert før 31. oktober får pris fra kontraktstidspunkt, altså gjeldende pris før 1. november, sier BMW Norges kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby til Finansavisen.

Levering i år

1. NOVEMBER ER GRENSEN: Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge. Foto: BMW

BMW Norge åpnet for bestilling av iX 17. mars, og lanseringen starter 11. november. De første kundene som allerede har bestilt, vil etter planen få bilene levert neste måned. Leveringene omfatter innstegsmodellen xDrive40, med en estimert rekkevidde på 425 kilometer.

– Nye ordrer for BMW iX xDrive40 kan vi levere i første kvartal 2022, sier Tegneby.



2. juni ble det åpnet for bestilling for i4, og lanseringen er satt til medio desember. Den internasjonale lanseringen er satt til februar 2022, men BMW Norge har fått lov til å «tyvstarte».

– De første kundene vil etter planen få sine biler i desember, legger han til.



Det er viktig å påpeke at levering i desember også her gjelder for innstegsmodellen eDrive40.

Levering i 2023

For toppmodellene i4 M50 og xDrive50 er det mye lengre leveringstid.

– Vi er åpne på at for i4 M50 og iX xDrive50 som bestilles nå, kan vi dessverre ikke levere biler før første kvartal 2023 grunnet den svært høye etterspørselen, sier Tegneby.

Kommunikasjonsdirektøren legger til at i4 M50 er deres «mest solgte» (bestilte) modell i år, etterfulgt av BMW iX xDrive50.

– Det er solgt et firesifret antall av både BMW i4 og BMW iX, sier han.