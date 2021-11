Ifølge et Bloomberg-oppslag i forrige uke skulle leiebilselskapet Hertz ha bestilt 100.000 Tesla Model 3. En anslått kontraktssum på 4,2 milliarder dollar gjør dette til den største bestillingen av elbiler noensinne.

Wall Street reagerte med å sende Tesla over 1.000 milliarder dollar i markedsverdi, og siden har himmelferden bare fortsatt. Mandag steg aksjen nye 8,5 prosent til 1.208,59 dollar, og selskapet er på denne kursen priset til 1.214 milliarder dollar.

Dermed prises Tesla høyere enn samtlige øvrige bilprodusenter i verden, og selskapets toppsjef og gründer Elon Musk bare befester sin posisjon som verdens suverent rikeste. Bare mandag plusset han på formuen med 24 milliarder dollar til 335 milliarder dollar. Dermed har formuen hans doblet seg så langt i 2021, viser Bloombergs milliardærindeks.

335 milliarder dollar er for øvrig mer enn hva Jeff Bezos og Bill Gates er gode for – til sammen.

– Null Hertz-effekt

Kursutviklingen begeistrer aksjonærer og Tesla-eiere, deriblant Tesla Silicon Valley Club som mandag tok til Twitter og sendte en takksigelse til Musk – med et Tesla-chart vedlagt.

I sitt svar gjør Musk det klart at Tesla ennå ikke har signert kontrakt med Hertz, og at den ikke vil ha en avgjørende effekt på elbilprodusentens økonomi.

«Om noe av dette (kursoppgangen, red. anm.) er basert på Hertz, vil jeg understreke at ingen kontrakt er tegnet. Vi har uansett klart høyere etterspørsel enn produksjon og derfor kommer vi bare til å selge biler til Hertz for de samme marginene som til konsumenter. Hertz-avtalen har null påvirkning på vår økonomi,» skriver han.

You’re welcome!If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.Hertz deal has zero effect on our economics. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021