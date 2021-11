Doblet salget etter SUV-lansering

Den britiske superbilprodusenten Aston Martin har nær tredoblet inntektene så langt i år, og driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) er blitt styrket med hele 190 millioner pund, slik at det nå viser 72 millioner pund i overskudd. Det tilsvarer cirka 840 millioner kroner.

Selskapet leverte 1.349 biler i tredje kvartal, en dobling fra 660 i tredje kvartal i fjor.

Økningen ble drevet av etterspørselen for DBX, Aston Martins første SUV, som siden lanseringen er solgt i mer enn 2.100 eksemplarer.

Samlet hittil i 2021 er antallet leveranser dermed på 4.250, en vekst på 173 prosent fra januar–september i fjor. I Norge er det registrert ti nye Aston Martin-biler så langt i år.

For helåret holder bilprodusenten på guidingen om et salg på 6.000 biler.

Taper penger

Inntektene fulgte salgsveksten, og økte med 92 prosent til 237,6 millioner pund i kvartalet. Samlet for januar–september er inntektene opp 173 prosent til 736,4 millioner pund.

Resultatet før skatt i tredje kvartal er imidlertid stadig blodrødt, med et underskudd på 97,9 millioner pund nå, mot 80,5 millioner i minus i tredje kvartal 2020. Samlet er tapene etter tre kvartaler 188,6 millioner pund, cirka 2,2 milliarder kroner.

Aston Martin er imidlertid godt i gang med en transformasjonsprosess.

Satser på ultraluksus

«Gjennom de første ni månedene har vi lyktes med å bygge på grunnlaget vi la for selskapets suksess i 2020», heter det fra arbeidende styreleder og milliardær Lawrence Stroll.

FRISKT OG SUNT LAGER: Ifølge Aston Martin-topp Lawrence Stroll, her fra lanseringen av hybridsuperbilen i sommer. Foto: Bloomberg

Stroll peker på at Aston Martins lagerbeholdning nå ikke bare er lavere, men at den også er frisk og sunn, og tilføyer at dette demonstrerer selskapets posisjonering rettet mot ultraluksussegmentet.

Dessuten varsler Aston Martin at første kundeeksemplar av hyperbilen Valkyrie vil bli ferdigstilt og levert i løpet av fjerde kvartal. Leveringen av Valkyrie AMR Pro ventes å starte noe senere i inneværende kvartal.

Selskapet peker også på god respons for hybridsuperbilen Valhalla etter lanseringen på British Grand Prix.

Aston Martin har som mål å omsette for 2 milliarder pund innen 2024/25, fra et salg på rundt 10.000 biler. Samtidig skal selskapets justerte EBITDA-inntjening økes til 500 millioner pund.