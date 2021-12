Svensk tospann inngår en bindende batteriavtale

Volvo Cars og den svenske batteriutvikleren og produsenten Northvolt skal åpne et forsknings- og utviklingssenter i Göteborg, som en del av en investeringsplan på 30 milliarder svenske kroner, ifølge en melding fra selskapet fredag.

I juni annonserte selskapene samarbeidsplanen rundt utviklingen av batterier til elbiler, inkludert bygging av en stor fabrikk for produksjon, forskning og utvikling.

Tospannet har nå signert en bindene avtale for samarbeidet, ifølge Volvo Cars, og senteret i Göteborg vil være i drift allerede fra neste år.

SAMARBEID: Volvo Cars og Northvolt skal samarbeide om batteriutvikling. Foto: Volvo

«Samarbeidet vårt med Northvolt sikrer tilgang på batterier av høy kvalitet som er produsert på en bærekraftig måte for neste generasjons Volvoer», sier Volvos konsernsjef Håkan Samuelsson.

Volvo opplyser også om at beslutningen for hvor den nye gigantfabrikken skal bygges vil tas tidlig i 2022. Fabrikken skal ha en årlig kapasitet på 50 gigawattimer (GWh).

Northvolt, der Volkswagen er den største eieren, uttalte i oktober at det planlegger å investere 750 millioner dollar for å utvide forskningsfasilitetene i Sverige. Selskapet har fått inn 2,75 milliarder dollar i frisk kapital for å utvide kapasiteten ved fabrikken i Nord-Sverige, og utvidelsen er ventet å starte denne måneden.