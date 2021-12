Ikke noe problem tenker du kanskje, men nå har Tesla blitt klagd inn til National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) for spillstuntet.

– Noen kommer til å bli drept. Det er helt sinnssykt, sier Tesla-eier Vince Patton i et videointervju med The Associated Press . Det var New York Times som omtalte saken først.



Han fant ut at han kunne spille flere spill, inkludert kabal og flere arkadespill, og surfe på nettet – alt mens bilen var i bevegelse. Han understreker at han ikke har noe imot Tesla og er glad i bilen sin, men at han tror dette kan utgjøre en sikkerhetstrussel.

Risikabelt

Flere andre har uttrykt sin misnøye i tilbakemeldinger på oppdateringen og omtaler det som risikabelt.

– De må kode det så denne funksjonen synkroniserer seg med setesensoren, fordi dette er farlig. Folk kommer til å bruke autopilot og så spille kabal mens bilen kjører, skriver én bruker.



– Jeg trodde funksjonen ville skrudd seg av etter 10 km/t, men den fortsetter å fungere, skriver en annen.

– Hensynsløst uaktsomt

Patton har henvendt seg direkte til NHSTA fordi det ifølge ham selv er umulig å komme i kontakt med Tesla.

– NHSTA må forby all video i forsetet og all interaktiv internettsurfing når bilen er i bevegelse. Å skape en skummel distraksjon for føreren er hensynsløst uaktsomt, sier Patton i klagen han har sendt inn.



Det amerikanske veidirektoratet har bekreftet å ha fått inn klagen og undersøker saken. De har ikke tatt ut noen formell klage mot Tesla ennå.

– Vi har fått inn klagene og diskuterer funksjonen med produsenten, sier en talsperson i NHSTA til NYT.

Hele ni prosent av dødsulykker i USA er knyttet til distraherte sjåfører, men her er det store mørketall, ifølge veidirektoratet.

For å spille spillet må man trykke på en knapp som sier at man er passasjer, men den er det bare å lyve seg forbi sier Patton.

Tesla har vært i hardt vær i en årrekke etter flere ulykker knyttet til systemene for selvkjøring i flere tilfeller har vist seg å ikke være pålitelige.