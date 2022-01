Fremskyndet lansering av ny el-SUV – de første kundene får bilen «om noen få måneder»

Det tradisjonelle amerikanske bilmerket Cadillac lanserte i juli Lyriq, en elektrisk SUV med 340 hestekrefter, en rekkevidde på cirka 482 kilometer, og en startpris på 58.795 dollar, cirka 520.000 kroner.

Cadillac har nå bygget de første eksemplarene og den endelige produksjonsversjonen ventes utlevert til kundene «om noen få måneder», skrev Mark Reuss i et LinkedIn-innlegg torsdag.

«Teamet vårt har jobbet utrettelig med Lyriq, og fremskyndet lanseringen med inntil ni måneder før skjema», skriver Reuss, ifølge Reuters.

Reservasjonslistene på den elektriske SUV-en er også fulle, opplyses det om på de amerikanske nettsidene, men bestillingslistene åpne igjen mot sommeren.

General Motors Cadillac skal også trå hardt på den elektriske gasspedalen fremover og tilby fire elektriske modeller utover Lyriq innen 2025, i Symboliq, Celestiq, Escalade EV, samt en kompakt SUV.

Selskapet vurderer å investere mer enn fire milliarder dollar i to fabrikker i Michigan for å øke produksjonskapasiteten for elektriske kjøretøy, ifølge to kilder Reuters har vært i kontakt med, og dokumenter som ble offentliggjort i desember.

