Volvo Cars solgte 42.067 biler i februar, 17,2 prosent færre enn i februar i fjor, opplyser den svenske, kinesiskeide bilprodusenten onsdag.

Selskapet understreker at etterspørselen stadig holder seg sterk. I tillegg melder Volvo Cars at produksjonen forbedres måned for måned, ettersom begrensningene i forsyningskjedene gradvis har avtatt.

Det kan imidlertid oppstå nye problemer i forsyningskjedene, frykter selskapet, og viser til «den eskalerende militære konflikten» i Ukraina, som kan skape forstyrrelser for både transport og økonomisk aktivitet i omkringliggende land.

33 prosent elektrisk

De helt eller delvis elektriske bilene i Volvo Cars' Recharge-portefølje utgjorde 33 prosent av Volvo Cars' globale salg i februar. De helt elektriske bilene utgjorde 7,9 prosent av totalsalget.

I Europa gikk selskapets totalsalg ned 18,6 prosent. Her sto Recharge-modellene for over halvparten av de 19.512 bilene som ble solgt.

I Kina sank Volvo-salget med 13,8 prosent, mens USA-salget falt hele 32,1 prosent.

XC60 var Volvo Cars' mest solgte bil i februar, etterfulgt av XC40 og XC90.

Håkan Samuelsson er på Norgesbesøk og er gjest i FA TV. Vi spør om hvordan selskapet skal nå elbilmålene og hvordan det nye livet som børsnotert selskap er. Samtidig forteller Volvo-sjefen også om en stor lærepenge bilbransjen har fått etter coronapandemien.

Med januar og februar tilbakelagt har Volvo Cars solgt tilsammen 89.628 biler hittil i 2022. Det tilsvarer en nedgang på 18,8 prosent fra 2021.

Senere denne måneden – 21. mars – tiltrer Jim Rowan som ny toppsjef i Volvo Cars. Han tar over for Håkan Samuelsson, som har ledet Volvo Cars siden 2012.

Volvo Cars' langsiktige mål er å bli en rendyrket elbilprodusent innen 2030 og å selge alle elbilene sine på nett. Rundt midtveis i inneværende tiår – altså rundt 2025 – skal den helelektriske andelen passere 50 prosent.

Den svenske bilprodusentens største eier er kinesiske Geely Holding.