Én modell står for 80 prosent av salget i verdens største marked

Tesla Model Y seiler opp til å bli en av de mest populære bilene i verdens største bilmarked, og var i februar mye viktigere enn Model 3 for Elon Musks selskap i Kina.

Data fra China Passenger Car Association (CPCA) viser at Tesla i Kina solgte 23.200 Made-in-China Teslaer (MIC) i februar, som er en oppgang på 27 prosent. Samtidig ble det eksportert 33.315 Kina-Teslaer.

Av de 23.200 bilene var 18.593 enheter Model Y, tilsvarende 80 prosent, og salget økte dermed med 302 prosent år-over-år. Det skal samtidig nevnes at salget av Model Y såvidt var i gang for et år siden.

Til sammenligning solgte Tesla 4.607 Model 3 i Kina i februar, en nedgang på 66 prosent fra februar året før. Til sammenligning gikk Model 3-salget ned med 78 prosent i januar, kontra samme måned året før.

Det er uansett gode muligheter for at Tesla 3-salget vil ta seg kraftig opp igjen i mars på grunn av selskapets salgsstrategi, som gjør at den siste måneden i kvartalet ofte er den sterkeste.

BYD-konkurrent

Teslas salgsvolum var bedre enn alle andre premium-merkenes crossovere og SUV-er. CnEVPost melder om at samtlige enkeltmodeller fra Mercedes-Benz, Audi og BMW var under 10.000 enheter. Eksempelvis ble det solgt 9.958 Mercedes-Benz GLC, 8.85 Audi Q5 og 8.819 BMW X3.

SUV-en Song, som fås med forbrenningsmotor, i en hybrid variant og helt elektrisk, fra kinesiske BYD overgikk Tesla i februar, og det ble solgt 22.754 utgaver, mens BYD Tang tok tredjeplassen med 10.026 enheter.

Forrige uke ble den kjent at Tesla øker prisene på Model 3 og Y i USA og Kina i kjølvannet av økte råvarepriser og Russlands invasjon av Ukraina.