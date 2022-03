Hever prisen på potensiell norgesfavoritt med 30.000 kroner

Den kinesiske elbilprodusenten Xpeng øker prisene på elbilene sine etter en markant økning i produksjonskostnadene.

En av hovedbestanddelene i elbilbatterier er metallet nikkel. London Metal Exchange (LME) stanset tirsdag forrige uke nikkelhandelen etter at prisene har mer enn doblet seg over til nær 50.000 dollar pr. tonn. Den vanvittige prisøkningen ble drevet av et kappløp for å dekke shortposisjoner.

Xpeng hever nå prisen på samtlige av sine biler med fra 14.000 til 28.000 kroner. Hvor stort prishopp som blir lagt på hver modell sa ikke selskapet noe om.

Xpeng G9, elbil Xpeng

Modellporteføljen består nå av flaggskipssedanen P7, sedanen P5 og mini-SUVen G3. Senere i år kommer også G9-SUVen – en potensiell norgesfavoritt.

Andre komponenter i elbiler som halvledere er også blitt mangelvare og sørger for motvind for selskaper som Xpeng, konkurrent Nio og Tesla.

Sistnevnte har den siste uken gjort flere av sine modeller dyrere. Warren Buffetts BYD har også skrudd opp prisene.