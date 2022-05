Regjeringen fjerner momsfritak på elbiler

Norges mest populære bilmerke er for tiden Tesla, hvor det så langt er registrert 5.158 nye biler. 3.337 av disse er familiebilen Model Y, mens Norges nest mest populære bil er den elektriske Audi Q4 e-tron med 1.907 registrerte. Også nummer tre på listen, den store og luksuriøse BMW iX er elektrisk. Man må helt ned på 13. plass for å finne den første ikke-elektriske bilen, Toyotas hybrid-SUV, Rav4.

Stiller seg positiv

Harald Frigstad, konsernsjef i Bertel O. Steen, stiller seg mer positiv til de kommende endringene i avgiftssystemet. Bertel O. Steen importerer blant annet bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroen, DS, Opel og Smart til Norge.

POSITIV: Harald Frigstad, konsernsjef hos Bertel O. Steen Foto: Håkon Sæbø

– Vi mener det er en god løsning. Det harmoniserer vårt støttesystem med enkelte store land i Europa som også har lignende støttesystemer, forteller Frigstad.

Han mener at det er mye lettere å forholde seg til et slikt avgiftssystem, også for leasing, poengterer konsernsjefen.

Frigstad er også opptatt av den tiltagende mengden lett brukte elbiler i gråmarkedet, som parallellimporteres fra Europa til Norge.

– Dette vil i stor grad løse problemet med dobbeltsubsidierte bruktbiler fra Europa, mener han.

Samtidig er konsernsjefen, i likhet med mange andre i bilbransjen, skeptisk til selve beløpet alle snakker om.

– Vi er skuffet over at det er 500.000 som er foreslått som beløpsgrense, når det er 600.000 det har vært snakk om hele veien. Det handler om forutsigbarhet. Vi har som store deler av bransjen stor ordrereserve og mange leveringer for neste år, så om alle må betale allerede fra 1. januar, vil det bli en belastning som for mange vil føles urimelig, sier Frigstad.

Han tror beløpet på 500.000 kroner vil bli forhandlet om.

– Det er en rekke avklaringer som må gjøres. Vi kjenner ikke detaljene i dette ennå, men som modell er vi positive, sier Frigstad.

– Løftebrudd for elbilene

– Både partiprogrammene og regjeringsplattformen er krystallklare på at elbiler under 600.000 kroner ikke skal betale moms. At regjeringen, fullstendig uten forvarsel, løper fra dette løftet, er svært alvorlig, sier direktør Erik Andresen hos Bilimportørenes Landsforening til bransjenettstedet Bilnytt.no.

Andersen hevder at de foreslåtte endringene vil gjøre det såkalte 2025-målet om å kun selge elbiler i Norge, og arbeidet med det grønne skiftet, mye vanskeligere. Han kaller det et løftebrudd.

Bilimportørenes Landsforening jobber for å sikre bilimportørenes interesser, og det kan i tillegg spøke for hårete salgsmål neste år om det vedtatte beløpet blir på 500.000 kroner fremfor det tidligere forespeilede 600.000 kroner.

Andersen er imidlertid enig med Frigstad om måten de nye avgiftene innføres på:

– BIL er komfortabel med at regjeringen velger en kontantstøttemodell i stedet for en bunnfradragsmodell, og har også signalisert overfor regjeringen at en kontantstøttemodell gir best sikring mot bruktimport av dobbeltsubsidierte elbiler, sier han til Bilnytt.no.