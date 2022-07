– En utfordring inn i neste år

Mercedes-Benz-sjef Ola Källenius venter at den globale halvledermangelen vil vare gjennom hele 2022 og inn i 2023, melder Reuters.

«Halvledersituasjonen er svært til stede og vil være en utfordring for bransjen ut inneværende år og inn i neste år», sa Källenius på Reuters Automotive Europe-konferansen i München.



Mercedes-sjefens utsikter står ikke helt i stil med Volkswagen-sjefens.

VW-sjef Herbert Diess snakket tirsdag om forventninger om et sterkt andre halvår for bilgiganten ettersom mangelen på halvledere minker, og at Volkswagen kan begynne å ta innpå Tesla allerede i år.

Sterk ordrereserve

Källenius opplyser imidlertid også om at Mercedes-Benz fortsatt har en sterk ordrereserve, til tross for volatiliteten i markedet.

«Vi har ikke sett noen tegn ennå på at etterspørselen går nedover», sa han på Reuters-konferansen.

Der snakket Källenius også om Mercedes-Benz' planer om å spille en mer aktiv rolle gjennom hele sin forsyningskjede, helt til råvarenivå, i takt med at bilbransjen nå retter fokuset mot elbiler.