Tyske forbrukermyndigheter (VZBV) saksøker Tesla, med anklager om villedende markedsføring av CO2-utslipp og manglende personvernopplysninger om elbilprodusentens bilovervåkningskameraer, melder Bloomberg.

Søksmålet ble sendt inn til en Berlin-domstol tirsdag.

– Må ha samtykke fra forbipasserende

VZBV argumenterer i en pressemelding for at Tesla ikke forteller kjøpere om europeiske databestemmelser som må overholdes ved bruk av den såkalte vaktmodusen, som bruker kameraer til å overvåke omgivelsene rundt bilen.

– Modusen er designet for å beskytte kjøretøyet. Tesla nevner imidlertid ikke at databeskyttelseskompatibel bruk praktisk talt er umulig. Brukere må innhente samtykke for behandling av personopplysninger fra forbipasserende som tilfeldigvis går forbi bilen. Alle som bruker funksjonen bryter derfor databeskyttelsesloven og risikerer bøter, sier lederen for VZBVs prosedyreteam, Heiko Dünkel, i en kommentar.

Hans kollega Marion Jungbluth, som leder instansens mobilitets- og reiseteam, mener den manglende databeskyttelsen er «massiv» og at saken indikerer hull i godkjennelsesprosedyrene for automatiserte kjørefunksjoner.

– Den obligatoriske konsekvensanalysen for databeskyttelse må undersøkes seriøst. Samarbeidet mellom tyske vei- og datatilsynsmyndigheter må styrkes, sier hun.

– Andre slipper ut det Tesla sparer

Samtidig henger VZBV seg opp i elbilprodusentens påstand om at et Tesla-kjøp bidrar til å kutte utslippene av CO2, og mener selskapet ikke forteller hele historien. Tesla selger ifølge søksmålet utslippssertifikater til andre bilprodusenter, hvilket gir dem retten til å slippe ut mer.

«Kjøretøy fra andre produsenter har lov til å slippe ut det Tesla-bilene sparer i form av CO2. Og Tesla tjener penger på det», skriver forbrukermyndighetene, som viser til tall fra Tesla selv som viser at selskapet i 2020 dro inn 1,6 milliarder dollar i 2020 alene på salg av «utslippskredittene.»

Tesla, som i sin markedsføring vektlegger at bilene deres ikke slipper ut CO2, har blitt kritisert for taushet om utslippene forårsaket av produksjonsprosessen. Blant kritikerne har vært institusjonelle investorer, som i juni anklaget selskapet for ikke å opplyse om sitt miljøavtrykk i tråd med global rapporteringsstandard.

Tesla returnerte ifølge nyhetsbyrået ikke umiddelbart henvendelser om kommentarer.