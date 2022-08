Nybilsalget i Norge falt kraftig i juli, målt mot samme måned i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mandag.

7.247 nye personbiler ble registrert i forrige måned, en nedgang på hele 31 prosent fra juli 2021.

«Store utfordringer med produksjon og leveranse av biler preger fortsatt nybilmarkedet», heter det fra OFV.

Salget hittil i år er nå på 75.752 nye biler. Til sammenligning var antallet 94.437 på samme tid i fjor. Det gir en nedgang hittil i 2022 på 19,8 prosent.

– Svært mange venter spent

– 2022 ser så langt ut til å bli et spesielt år for nybilmarkedet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en melding.

– Mange har forventet en merkbar nedgang på grunn av produksjons- og leveringsutfordringer, som igjen henger sammen med krigen i Ukraina og pandemien som fortsatt herjer. Mange vil ha fått med seg at det er store problemer med levering av nye biler. Derfor er ikke nedgangen spesielt overraskende, forklarer han.

OFV-direktøren understreker at det lave salgstallet i juli henger sammen med mangelen på nye biler som er kommet til Norge og klargjort for levering, og han varsler at utleveringstakten typisk øker utover høsten.

– Svært mange bilkjøpere venter nå spent på sine nye biler som ble bestilt for kanskje et halvt år siden eller mer, sier Solberg Thorsen.

7 av 10 er elbiler

Elbilene dominerte det norske nybilmarkedet i juli.

70,7 prosent av registreringene var elbiler, viser de nye OFV-tallene.

Hittil i år har salget av nye elbiler økt med 8,2 prosent, og av tilsammen nær 76.000 nye biler på norske veier, er drøyt 59.000 elbiler.

Mest populære biler

Volkswagen gikk til topps på OFVs salgsoversikt i juli, med tilsammen 1.196 registreringer. Skoda var nest mest populære bilmerke i forrige måned, med 807 nybilregistreringer.

Den tsjekkiske, VW-eide produsenten gikk imidlertid helt til topps på oversikten over mest populære bilmodeller i Norge i juli, med sin Skoda Enyaq. Denne bilen ble solgt i 673 eksemplarer i juli.

Volkswagen ID.4 fulgte tett bak med 649 registreringer.

Toyota tok tredjeplassen både blant produsenter og modeller. Deres Yaris-modell nådde 440 registreringer i juli, godt over halvparten av Toyotas total på 744 nybilregistreringer i forrige måned.

Totalt så langt i 2022 er imidlertid Tesla på topp blant de mest populære merkene, med tilsammen 8.107 registreringer. Det gir en markedsandel på 10,7 prosent – mot 6,7 prosent på samme tid i fjor.

Volkswagen har solgt tilsammen 7.768 biler i år, som utgjør 10,3 prosent. BMW er nummer tre med 5.551 registreringer og en andel på 7,3 prosent.

Toyota har gått tilbake fra sin dominerende 11,2 prosents andel etter juli i fjor, til 6,9 prosents markedsandel nå.