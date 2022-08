I dag tredobles Tesla-aksjene

Investorer i elbilgigant Tesla får i dag etter Wall Street stenger to aksjer ekstra pr. aksje de allerede eier i selskapet.

Tidligere i august besluttet styret nemlig å gjennomføre en én-til-tre aksjesplitt. Aksjen handles justert for aksjesplitten fra torsdag.

Tesla-aksjen stiger 1,1 prosent på Wall Street i dag.

Endelig i Norge: Finansavisen har testet den nye tyskproduserte Model Y Performance.

Aksjesplitten i seg selv har ikke noen betydning for det fundamentale i selskapet – aksjen blir ikke noe mindre verdt selv om kursen vil reduseres med to tredeler. Den vil dermed handles for rundt 300 dollar fra i morgen.

Aksjesplitt Når et selskap gjennomfører en aksjesplitt endrer de antall utestående aksjer for å endre prisen på aksjen. En aksjesplitt innebærer at et selskap øker antall utestående aksjer ved å for eksempel splitte aksjene 2 til 1, der én aksje gjøres om til to.

Ved å gjøre dette kan de senke prisen på aksjen uten å påvirke markedsverdien til selskapet.

Det gjør at mindre aksjonærer føler at de har råd til å kjøpe aksjen, men har ingen reell påvirkning på selskapets verdi.

Bakgrunnen for en aksjesplitt er hovedsakelig å gjøre aksjen mer tilgjengelig for småsparere. Når man nå må ut med rundt 9.000 kroner for én Tesla-aksje er det utenfor rekkevidden for mange. Reduseres prisen pr. aksje vil flere kunne både kjøpe og selge.

Tesla har selv skrevet at bakgrunnen for denne aksjesplitten hovedsakelig skal gjøre at selskapet kan «tilby hver ansatt muligheten til å få aksjer» og «hjelpe Tesla å nullstille kursen så de ansatte får fleksibilitet til å håndtere aksjene», ifølge innmeldingen til SEC.

Tesla annonserte en tilsvarende aksjesplitt, den gang fem-til-en, tilbake i august 2020.