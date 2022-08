Konflikten startet med et solid spark fra Møller til konkurrerende bilimportører, der Toyota og Volvo ble spesielt trukket frem under et arrangement i forbindelse med Arendalsuka.

Ulf Tore Hekneby, som er adm. direktør hos VW-, Audi- Skoda- og Cupra-importøren Harald A Møller, hevdet ifølge bilbransjenettstedet Bilnytt.no at ladbare hybrider er gårsdagens teknologi. Møller-direktøren uttalte at vektfradraget som sørger for gunstige avgifter på dagens ladbare hybrider bør fjernes til nyttår.

Toyota er store på salg av ladbare hybrider med forholdsvis lang rekkevidde, spesielt med den populære SUV-en Toyota Rav4.

– Vi har ikke bruk for disse bilene, og myndighetene bør fjerne avgiftsfordelene disse bilene har, skal Møller-sjefen ha sagt under arrangementet.

– Lite sympatisk



KRITISERER MØLLER-SJEFEN: Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør hos BMW Group Norge. Foto: Håkon Sæbø

At Hekneby gikk til angrep på konkurrentene i sin tale, skapte sterke reaksjoner hos flere andre medlemmer av Bilimportørenes Landsforening (BIL), som jobber for norske bilimportørers interesser.

– Det er lite sympatisk og bransjekollegialt å ri én hest i BIL og en annen i Arendal, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby til Bilnytt.no.



Tegneby peker på at Heknebys uttalelse under Arendalsuka om at avgiftene på dieseldrevne varebiler ikke må økes. Møller-konsernet har på sin side stor interesse av å fortsatt selge varebiler som går på diesel, men avtagende interesse av å selge ladbare hybridbiler til personbilmarkedet.

– Jeg er overrasket over at man ikke ser både dobbeltrollen og det doble budskapet. I det ene øyeblikket tar man til orde for å ikke øke avgiftene på dieselvarebiler, for så i det neste tale for en økt avgift på de ladbare hybridene, sier Tegneby til Bilnytt.no.

UNDER ANGREP: Toyota er en av VWs største konkurrenter, og selger blant annet den ladbare modellen Rav4. Foto: Håkon Sæbø

Trekker seg

Nå er det kjent at Hekneby, som ifølge Bilbransje24.no ble gjenvalgt som BIL-styreleder i april, trekker seg fra vervet.

– Jeg har fått reaksjoner på utspillet mitt om ladbare hybrider, som vi mener bør avgiftsbelegges i større grad enn nå, sier Hekneby til Bilnytt.

Hekneby mener vervet som styreleder nå ikke er forenlig med «at Harald A. Møller og våre merker har en fri stemme i det vi mener er sentrale spørsmål for videre elektrifisering av bilsalget».