Nordvik-sjefen styrer mot rekordår i 2019

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem tidligere i dag viste at boligprisene falt 0,8 prosent nominelt i november.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent.

12-månedersveksten kom inn på 3,1 prosent, og gjorde dermed et byks fra 2,4 prosent i oktober etter å ha ligget ganske stabilt rundt 2,5 prosent lenge.

Samtidig fortsatte trenden med rekordhøye volumer i november, og allerede noen få dager ut i desember er det klart at 2019 blir nok et rekordår for antall omsatte boliger.

Hører ikke rentesnakk

Privatmegleren-sjef Grethe W. Meier bemerker at eiendomsmeglerne i et marked med så store volumer må jobbe intenst for å få boligene solgt.

– I et slikt marked er det godt meglerhåndverk og riktig markedsføring som blir avgjørende, sier administrerende direktør Martin Kiligitto til Finansavisen.

– Vi synes det er interessant å høre at konkurrentene våre klager over lavere aktivitet, ettersom vi har den stikk motsatte opplevelsen, legger han til.

Ifølge Kiligitto solgte Nordvik i november 65 prosent flere boliger enn i fjor, og målt i antall salg har måneden vært årets sjette mest aktive.

– Tilbakemeldingene vi får fra meglerne våre er at markedet er stabilt og godt. Noen lokale variasjoner ser vi, men kontorene melder om godt besøk på visninger – og vi hører ikke noe snakk blant interessentene om renter, sier han.

– Klare som gurkemeie

Samtidig er de fleste interessentene ifølge Nordvik-sjefen «godt klar over» at det kan ta noe mer tid å få solgt boligen.

– Gode objekter går raskt. Det gjelder spesielt boliger i populære gater og områder, boliger som har et potensial og/eller boliger som er pusset opp og fremstår som «strøkne», sier Kiligitto.

– Markedet har absolutt ikke tatt juleferie. Ser vi inn i desember har vi aldri hatt så mange boliger på vei inn i markedet som nå. Vi er like klare for desember-markedet som gurkemeie-produsentene (krydder med sterk gulfarge som brukes i lussekatter, red. anm) er for Lucia-dagen, fortsetter meglersjefen.

Han mener alt tyder på at 2019 blir et rekordår for kjeden.

– Blir desember slik vi forventer, lander vi på 35 prosent vekst i antall solgte boliger fra i fjor, sier Kiligitto.