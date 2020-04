Ivar Tollefsen eier eiendom for 130-140 milliarder

– Coronaeffekten har slått inn i denne dealen i den forstand at til tross for at vi ikke hadde høyeste bud, så velger selger oss. Ingen forbehold veier tyngre i en usikker verden. For noen måneder siden ville selger kanskje vært mer tålmodig for å kunne optimalisere prisen, sier Arve Regland, finansdirektør i Ivar Tollefsens Heimstaden.

Ny giganthandel

Onsdag meldte Heimstaden Bostad at de har gjort nok en giganthandel, denne gangen i Nederland. Ikke mindre enn 2.023 boliger og 60 næringsseksjoner på til sammen 138.900 kvadratmeter ble kjøpt for 375 millioner euro, rundt 4,3 milliarder kroner.

Etter dette kjøpet har selskapet hele 101.250 leiligheter fordelt på syv land.

Størst er Tsjekkia med 42.600 boliger. Disse ble kjøpt i januar for 1,3 milliarder euro. Nest størst er Sverige med 29.400, deretter følger Nederland med 12.700, Danmark 9.150, Norge 4.650 og Tyskland 1.100. I tillegg eier selskapet 60 prosent av aksjene i et islandsk selskap som sitter på 1.650 boliger.

Eiendom verdt 140 mrd.

– Samlet markedsverdi for all eiendom i Fredensborg-konsernet, ikke bare boliger, er mellom 130 og 140 milliarder kroner. Spennet skyldes svak krone og sterke valutaer der vi eier eiendom, sier Regland.

Selskapet er hyperaktive på kjøpersiden, men er omtrent like tilbakeholdne med salg som Olav Thon.

Jeg vil jeg anslå at vi kan kjøpe eiendom for ytterligere 40-50 milliarder Arve Regland

– Kjøp skjer løpende i alle markeder. I tillegg til kjøpet i Nederland, har vi kjøpt rundt 60 prosent i Islands største boligeier og to porteføljer i Nederland med 2.200 leiligheter. I tillegg har vi kjøpt noen mindre eiendommer og porteføljer.

Selskapet har forhandlet om det nye Nederland-kjøpet siden starten av februar, og Regland forteller at coronaeffekten har vist seg.

– Det var god interesse og bud godt over verdivurdering, som understreker at boligporteføljer med lave kvadratmeterpriser og lav leie er blant investorenes absolutte favoritter, og kanskje særlig i et utfordrende kapitalmarked som vi har i disse dager, sier han.

Mange villige kjøpere

Men det er ikke et marked preget av selgere som må selge høns i regnvær.

– Tvert imot, investorer blir sittende med det de har. Vi merker at kjøpsinteressen er god med mye konkurranse. Boliger med lav kvadratmeterpris og regulerte leier er en slags «flight to quality», sier Regland.

Han forteller at selskapets belåningsgrad er besluttet til å ligge mellom 45 og 55 prosent av markedsverdien, og at selskapet ligger godt innenfor det i dag.

– Jeg vil jeg anslå at vi kan kjøpe eiendom for ytterligere 40-50 milliarder. Innen dette er investert vil jeg tro at mer egenkapital har kommet til og at begrensingen i større grad er å finne gode kjøp enn egenkapital, sier han.

Vil kjøpe Veidekke-tomter

Finansavisen har skrevet at Ivar Tollefsen og investoren John Fredriksen er hovedeiere i en gruppering bestående av dem og to til i kampen om Veidekkes eiendomsvirksomhet med utbyggingsmuligheter på 18.000 boliger i og rundt de største befolkningssentrene i Norge og Sverige.

Det børsnoterte entreprenørselskapet skal innen første halvår gi markedet en avklaring på om virksomheten blir solgt eller børsnotert. Den bokførte verdien av selskapet er 8,2 milliarder kroner. I tillegg til Tollefsen og Fredriksen, er også OBOS interesserte. Deres appetitt ble ikke redusert da Johan H. Andresens Ferd stakk av med NRK-tomten som også OBOS la inn bud på.

Etter hva Finansavisen erfarer er en avklaring fra Veidekke ventet langt nærmere påske enn sommerferien.

– Akkurat hvor vi står i dag vil jeg ikke kommentere utover at Veidekke Eiendom er interessant og at det passer godt til vår boligbygging i Fredensborg Bolig. Om vi lykkes blir det bra for markedet at OBOS og Selvaag Bolig får en større konkurrent i Norge, og fint for Fredensborg Bolig at man blir etablert både i Sverige og Norge, sier Regland.