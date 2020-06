Tvenge: Det er i grenseland om det er boplikt. Kommunen: Det er boplikt

BOPLIKT: Torstein Tvenge meldte i mars flytting til denne eiendommen i Lillesand kommune - en eiendom han kjøpte for 18 millioner i 2015, og som senere er rehabilitert betydelig.

BOPLIKT: Torstein Tvenge meldte i mars flytting til denne eiendommen i Lillesand kommune - en eiendom han kjøpte for 18 millioner i 2015, og som senere er rehabilitert betydelig. Foto: 1881.no

– Jeg skal overhodet ikke pensjonere meg. Her går det unna som aldri før, sier Torstein Tvenge til Finansavisen.

Han avviser på det sterkeste at flyttingen betyr at han skal trappe ned arbeidet i eiendomsimperiet.

Men i 2015 kjøpte Tvenge eiendommen Blikssundveien 131 syd i Blindleia i Lillesand kommune, rett nord for Gamle Hellesund. Prisen var 18 millioner kroner. Eiendommen er en boligeiendom på fastlandet i Lillesand, hvilket gjør den til en klokkeklar boplikteiendom.

Men Tvenge nekter for at han er blitt tvunget til å flytte til sørlandsbyen - ei heller at han har hatt dialog med kommunen om temaet.

Jeg har i lang tid hatt plan om å flytte dit, og det passet godt å flytte nå Torstein Tvenge

– Hatt plan i lang tid

– Om det er boplikt? Ja, det er det nok. Men det er i grenseland om det er boplikt. Noen øyer har boplikt, andre ikke. Noen steder på fastlandet har boplikt, andre ikke. Det er ingen konsekvent praksis. I Brekkestø skal det være boplikt, men det blir ikke fulgt over alt. Jeg vet ikke, men det er ikke avgjørende.

– Jeg kunne hatt folk boende i nabofløya, men det er ikke intensjonen. Jeg har til hensikt å bruke stedet mer på sikt, og da kan jeg like gjerne flytte dit nå, sier Tvenge.

ALLTID PÅ JOBB: Hvis det er noen som tror de vil slippe konkurranse fra Torstein Tvenge om kjøp av næringseiendom fordi han har meldt flytting til Lillesand - bare glem det. Foto: Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Han bekrefter at han har rehabilitert stedet gjennom de fem årene som har gått, og at det nå er ferdig.

– Jeg har i lang tid hatt plan om å flytte dit, og det passet godt å flytte nå. Jeg overtar eiendommen etter en som har bodd der frem til nå, sier Tvenge.

Han legger til at han meldte flytting til Lillesand i mars i år.

Det er boplikt på alle boligeiendommer i Lillesand med unntak av øyer som ikke har fastlandsforbindelse Saksbehandler i Lillesand kommune

Kommunen: – Det er boplikt

En rask telefon til Lillesand kommune avdekker at Tvenges tvil rundt boplikt på boligeiendommer i Lillesand er uberettiget.

– Det er boplikt på alle boligeiendommer i Lillesand med unntak av øyer som ikke har fastlandsforbindelse, sier en saksbehandler i kommunen til Finansavisen.

Hun legger til at det oppnås konsesjonsfritak etter fem år slik at man kan overføre eiendommen videre som arv, men med én gang den som arver selger eiendommen videre inntreffer boplikten igjen.

For få år siden ble det politisk bestemt at boplikten på Åkerøya skulle fjernes. Øya har ikke fastlandsforbindelse, men båtforbindelse samt fortsatt en del ordinær bosetting.

Torstein Tvenge eier også en eiendom på Sandøya, i havgapet mellom Blikssund og Gamle Hellesund. Denne eiendommen har svømmebasseng i tillegg til brygger, svaberg og plener, men Tvenge har likevel valgt seg en innaskjærs tilværelse med bilvei.