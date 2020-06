Runar Vatne selger Oslo-bygård for 150 millioner

Bygården ligger i Marcus Thranes gate 13. Den inneholder 63 leiligheter over fem etasjer. Prisantydningen ligger på 150 millioner kroner. Estate Nyheter omtalte saken først onsdag.

Bygården eies pr. nå av MTG 13 Holding, som er heleid av Vatne Property. 53 av leilighetene er ettromsleiligheter, mens ti inneholder to rom. Det er Privatmeglerens Anders Langtind som er eiendomsmegler i salget.

Finansavisen skrev nylig at Runar Vatnes Vatne Capital var i likviditetsskvis. Vatne Capital skulle betalt inn 60 millioner kroner til et Argentrum-fond i februar.

«Til tross for en sterk balanse, har Vatne Capital et begrenset beløp med tilgjengelig likviditet som fritt kan brukes», skrev finansdirektør i Vatne Capital, Jens Borge-Andersen i et skriv til investorer og tilretteleggere i fondet Argentum 2019.