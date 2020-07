Badendyck-familien bygger åtte 30-millioners leiligheter på Slemdal på spekk

– Selv om det har vært coronatider hvor nyboligprosjekter er satt på hold, tror vi ikke det er nødvendig for dette prosjektet. Vi lanserer likevel – luksusmarkedet er noe helt annet enn vanlige leiligheter, sier advokat og megler Tom E. Johnsen i Sem & Johnsen.

Han har fått i oppdrag å selge leilighetene som prises til opp mot 185.000 kroner kvadratmeteren i nybyggprosjektet på Oslos vestkant.

– Prosjektet er i high-end markedet med dyre materialvalg. Med luksusen koster det fort over 100.000 kroner pr. kvadratmeter å bygge, hevder Johnsen.

Bygger før salg

I Heyerdahls vei 9 på Slemdal i Oslo skal Linolim, det familieeide entreprenørselskapet til Cathrine og Richard Badendyck, reise fire toetasjes bygg i sort teglstein med to leiligheter i hver. Boligene blir på 160–170 kvadratmeter, fordelt på hver sin etasje. Det er Støre Arkitekter som har tegnet leilighetsprosjektet.

– Vi setter spaden i jorden over sommeren. I august blir det bygging. Linolim skal bygge alle åtte enhetene samtidig, sier Johnsen.

Med en byggekostnad på 100.000 kroner pr. kvadratmeter må Badendyck-familien ut med rundt 185 millioner kroner, inkludert 50 millioner de betalte for tomten, for å realisere prosjektet – uten å ha sjekket etterspørselen etter 30-millioners leiligheter i markedet.

BYGGER: Richard Badendyck i Linolim. Foto: Håkon Sæbø

– Vi har ikke solgt noen ennå, og starter salget samtidig i august, opplyser Johnsen.

Prislapp på 30 millioner

De åtte leilighetene prises fra 28,5 til 29,9 millioner kroner, alt ettersom hvilken etasje og størrelse man kjøper, og høyere om du skulle falle for fristelsen å oppgradere fra tilvalgslisten.

– Kvadratmeterprisene ligger på 180-185.000 kroner. Vi må ha såpass når det er så høye byggekostnader, bedyrer Johnsen, som tror det skal gå greit å selge de åtte leilighetene.

Bare prisen på tomten tilsvarer en kostpris på godt over 6 millioner kroner pr. leilighet, eller snaue 40.000 kroner pr. kvadratmeter. Legger man til byggekostnaden som i snitt utgjør 16,9 millioner pr. leilighet, koster hver leilighet nærmere 23 millioner å realisere.

Badendyck-familien øyner dermed en gevinst på over 50 millioner kroner for prosjektet, før kostnader for arkitekt, megler og diverse, dersom de oppnår prisantydning for de åtte leilighetene.

– Størrelsen på leilighetene er den mest etterspurte i området etter min erfaring, etter å ha solgt på Grimelund-prosjektet. Et voksent ektepar som flytter fra villaen sin får inn det de trenger med stor stue, TV-stue og to soverom med hvert sitt bad.

Han mener beliggenheten gjør at man tør å bygge såpass kostbart.

– Leilighetene bygges på det øverste punktet i veien. Hadde det vært nede på flate områder skulle man vært litt mer forsiktig.

3,4 MÅL TOMT: Badendyck-familien bygger fire toetasjes hus med 8 leiligheter på tomten i forgrunnen, i villastrøket i Heyerdahls vei på Slemdal. Foto: Rift

Det er likevel ikke samme utsikt fra Heyerdahls vei 9, som det er fra det Grimelund-prosjektet et steinkast nærmere Oslo sentrum, som megleren refererer til. Beliggenheten med utsikt over Oslo og fjorden fra leilighetene i Grimelundsveien 4 på Vinderen, bidro til at 20 leiligheter ble solgt med en snittpris på 185.000 kroner pr. kvadratmeter tilbake i 2016.

Den dyreste leiligheten, en penthouseleilighet på 245 kvadratmeter, ble solgt for 60 millioner kroner til eiendomsinvestor Christen Furuholmen. I 2019 solgte investoren toppleiligheten på nytt, annonsert med panoramautsikt, for 62 millioner, som tilsvarte en kvadratmeterpris på 248.000 kroner.

Kjøpere fra nabolaget

Leilighetsprosjektet i Heyerdahls vei 9 ligger et luftig svev lenger ned for mer kjente Holmenkollen på Oslos vestkant. Megleren mener det er stor etterspørsel etter leiligheter i området fra folk i nabolaget som skal bytte ut eneboligen.

– Folk vil ikke streve med hus, hage og snømåking, i tillegg til hytter ved sjøen og på fjellet. De vil ha enklere fasiliteter og alt nytt, hevder Johnsen.

– Det er mangel på slike prosjekter i området. Leilighetsprosjektet i Heyerdahls vei er så vidt jeg vet det eneste nybyggprosjektet med store leiligheter i området nå.

HAR OPPDRAGET: Eiendomsmegler Tom E. Johnsen, i Sem & Johnsen. Foto: Iván Kverme

– Vil folk ha råd til leiligheter til 30 millioner etter å ha solgt eneboligen?

– Ja, de må mulig ta litt av sparegrisen, men leilighetene på Grimelund ble solgt ganske raskt. De som kjøpte på Grimelund solgte stort sett ikke eneboligene sine, men ga de videre til barna. Det er mye gamle penger i området.

– 90 prosent av de som kjøpte på Grimelund var lokale, så folk vil fortsette å bo i området. Det tror jeg vi vil oppleve med Heyerdahls vei-prosjektet også, hevder Johnsen.