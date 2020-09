John Carew vil selge luksusleilighet for 30 millioner

Den tidligere fotballproffen John Carew ønsker å selge sin luksusleilighet i Battersea i London. Ifølge E24 er prislappen på 29,7 millioner kroner.

Leiligheten, som var helt ny da den ble kjøpt i 2010, er på 181 kvadratmeter. Den har tre soverom, to balkonger, tre bad og ligger i åttende etasje ut mot elven Themsen.

– Det er en leilighet der man kan se ut over den mest ikoniske elven i verden fra et flott uteområde. Man har god plass, og bor så man kan være tett på folkelivet i byen. Her kan man leve luksuslivet uten å «break the bank», sier eiendomsmegler Ali Khadir i eiendomsmeglerfirmaet Nest Seekers til E24.

– Det er en god tid å selge på slik markedet er i London nå. Prismessig tror jeg leiligheten er nøyaktig der den bør være, avslutter Khadir.

Tidligere i sommer ble det kjent at John Carew solgte en leilighet på Sørenga i Oslo for 29,3 millioner kroner og i august kunne Finansavisen fortelle han hadde kjøpt en nyoppusset leilighet i Homansbyen for 29,5 millioner kroner.