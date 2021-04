Nå kjøper flere bolig sammen

Andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre, tok seg opp mot slutten av fjoråret, og spesielt i Oslo, viser Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambitas samkjøperindeks.

– I fjerde kvartal 2020 kom det en økning i samkjøp som kan sees i sammenheng med tiltagende prisvekst, sier adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en melding.

Særlig tydelig er trendbruddet i hovedstaden.

Boligpristallene for februar viste en prisvekst på nesten 10 prosent nasjonalt og 15 prosent i Oslo.

– Svært sterk boligprisvekst i Oslo gjør at færre makter å kjøpe sin første bolig alene, konstaterer Geving.

– Lave renter gir et sterkt incentiv til å kjøpe bolig fordi det er økonomisk mye gunstigere enn å leie. Mange løser dette ved å kjøpe sammen med andre, som gjør at de kan klare å innfri kravene til inntekt og egenkapital for å få boliglån, forklarer han.

Eiendomsmeglerforbundet og Ambitas samkjøperindeks skal vise hvor dyrt det er for førstegangskjøpere å etablere seg på ulike steder i landet. De seneste ti årene har denne indeksen gått fra rundt 65 prosent til rundt 60 prosent, blant annet drevet av lavere renter, høy inntektsvekst og det at flere foreldre har økonomi til å hjelpe til. I fjerde kvartal økte samkjøpene igjen, med spesielt markant oppsving i hovedstaden.