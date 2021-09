Overraskende sterke boligpriser

Samtidig tegner Marjamaa bildet av et august-marked med aktive kjøpere over hele spekteret, fra små leiligheter til større boliger.

MERKER VOLDSOMT TRYKK: Nordea og leder for personmarkedet, Randi Marjamaa. Foto: Andreas Klemsdal

– Trykket på etterspørselssiden er voldsomt når vi ser på antall kunder som spør om finansieringsbevis. Vi har nå ekstra bemanning for å ta unna henvendelser, fortsetter hun.

Ifølge Marjamaa holder høytrykket seg høyt også for fritidsboliger, slik det har vært gjennom pandemien. Andelen av kjøp som går til fritidsboliger i forhold til totalen er økende.

Rekordsalg på denne tid av året

I august ble det solgt 9.465 boliger i Norge, 5 prosent færre enn i samme måned i 2020. Så langt i år er det solgt 70.553 boliger, 6,6 prosent flere enn i de første åtte månedene av 2020.

I august ble 11.711 boliger lagt ut for salg i Norge, 0,4 prosent flere enn i samme måned i 2020. Hittil i år er det lagt ut 74.488 boliger, 5,3 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Det er solgt noe færre boliger i august i år enn i fjor. Så langt i år er det imidlertid aldri før verken lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, sier Lauridsen.

Studenter utløste raskere salg

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i august 2021, ned fra 45 dager i juli. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske (16 dager), lengst Stavanger m/omegn (47 dager).

– I snitt har det så langt i 2021 gått litt raskere å selge en bolig enn de siste årene. Den raske salgstiden vitner om et effektivt og velfungerende boligmarked, sier Eiendom Norge-sjefen.

ØYNER KJØPERS MARKED: NEF og direktør Carl O. Geving. Foto: Iván Kverme

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) påpeker at etterspørselen fra studenter satte sitt preg på storbymarkedene i august, etter gjenåpningen av universiteter og høyskoler.

– Med rentehevinger i høst forventer vi en mer dempet etterspørsel, samtidig som fallende arbeidsledighet og økt arbeidsinnvandring vil bidra til å opprettholde et sunt aktivitetsnivå i boligmarkedet. Det ligger til rette for kjøpers marked, med moderat til svak prisutvikling utover høsten, sier han i en kommentar.

Siste 12 måneder: Bodø viser vei

Sterkest sesongjustert prisutvikling i august hadde Drammen m/omegn, Hamar m/Stange og Tønsberg m/ Færder – alle med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest var Follo, med flate priser.

12-månedersveksten er sterkest i Bodø/m Fauske med 15,9 prosent oppgang, mens Ålesund m/omegn er svakest med 6 prosent oppgang.

– 12-månedersveksten steg nasjonalt og i områdene med sterk utvikling i august. Vi venter boligprisene vil falle som normalt gjennom høsten, sier Lauridsen.

– God idé med boligminister

Eiendom Norge-sjefen forbereder seg på en ny regjering etter stortingsvalget 13. september, og liker det SV-leder Audun Lysbakken har sagt om at en ny regjering vil ha egen boligminister.

– Det er en god idé, og vi forventer at en egen boligminister vil videreføre mye av det gode forenklings- og samordningsarbeidet på boligområdet som Jan Tore Sanner (H) og Nikolai Astrup (H) har gjort, sier Lauridsen i en pressemelding.

VARSLER BOLIGMINISTER: SV-leder Audun Lysbakken, her med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: NTB

For å gi posten mer tyngde enn dagens kommunal- og moderniseringsminister, anbefaler han at boligministeren får ansvaret for bustadoppføringslova, avhendingsloven, tinglysingsloven, tomtefesteloven og sameieloven overført fra justisministeren.

– Dessuten må en ny boligminister ha tett dialog med finansministeren om skatt og avgift på bolig, samt kredittreguleringer. Koordinering av boliglover, skatt, avgift og kreditt er helt avgjørende for at det norske boligmarkedet skal fungere enda bedre enn i dag, sier Lauridsen.

– Går inn for myk landing

I forkant av dagens tall fra Eiendom Norge kunne DNB Eiendom vise til svak oppgang i august.

– Det kan skyldes at vi har solgt mange små leiligheter i storbyene. Likevel tror jeg vi vil se en flat prisutvikling når fasiten fra Eiendom Norge kommer, sa DNB Eiendom-sjef Terje Buraas i en oppdatering torsdag.

MYK LANDING: For DNB Eiendom og direktør Terje Buraas. Foto: Stig B. Fiksdal

Der beskrev han aktiviteten som god og på samme nivå som i 2019 – et normalår.

– Den kraftige prisveksten har avtatt, og alt tyder på at vi får en flat prisutvikling utover høsten og muligens en liten dupp på tampen av året – som ikke er unormalt. Flertallet av boligene selges til rundt prisantydning. Vi går med andre ord inn for en myk landing etter den kraftige prisveksten i første halvår, fortsatte Buraas.

Overraskende OBOS-fall

Tidligere denne uken la OBOS frem tall som viste en prisnedgang på 2,4 prosent fra juli til august, i en måned der prisene normalt stiger.

– Overraskende og svakere enn ventet, konstaterte sjeføkonom Sissel Monsvold, som likevel understreket at prisutviklingen måtte tolkes med forsiktighet, med henvisning til den relativt lave omsetningen i juli.