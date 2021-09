Dæhlie satser stort på Stange

Han tror flere i fremtiden vil bruke mer tid i hjemmene sine og at hjemmekontor blir mer vanlig. Da mener han et sted som Tangen kommer til sin rett.

SKISSE TIL DET GODE LIV: Slik kan husene på Tangen Dæhlie og Høyen skal bygge se ut når eiendomsutviklingen på Tangen er ferdig om noen år. ILLUSTRASJON: ASAS ARKITEKTUR

Vekstområde

I dag huser Stange i overkant av 20.000 innbyggere og kvadratmeterprisene for boliger ligger rundt 37.000 kroner pr. kvadratmeter. Det er spesielt tettstedet Ottestad, rett sør for Hamar, som trekker opp prisene. Tangen ligger i helt motsatt ende av kommunen, like nord for Minnesund.

– Stange kommune vokser, men må vokse enda mer i fremtiden. Vi har utpekt Tangen som et vekstområde, mye takket være den nye stasjonen. Og nå er vi veldig glade for interessen som Dæhlie og Høyen viser, sier ordfører Røhne.

Ingen vil si hvor mange boliger duoen planlegger å føre opp på Tangen, men en langtidsplan kommunen har laget skisserer 500-600 nye boliger i et 30-årsperspektiv.

– Allerede neste år går vi i gang med å bygge 50 leiligheter litt nærmere sentrum. De vil stå ferdig om to år fra nå og investeringen er på rundt 100 millioner kroner, sier Dæhlie.



Eier allerede bensinstasjon

Investeringen i Stange er ikke den første han gjør.

I fjor kjøpte han den lokale Circle K-stasjonen i Stange sentrum. Den ligger på en tomt som i fremtiden nok er mer verdt for boligformål enn som bensinstasjon.

Men først skal det bygges i Tangen, 12 kilometer sør for kommunesenteret. Bane Nor investerer 15 milliarder i det nye dobbeltsporet og to nye broer som krysser Mjøsa er under bygging.

– De er premissleverandøren for at dette er interessant. Tangen ligger svært sentralt i forhold til arbeidsplasser i Innlandet, enten man ser nordover eller sørover, sier Dæhlie.

Mange av kommunens innbyggere jobber på Gardermoen. Men det er heller ikke lang vei til Hamar, Ringsaker og Brumunddal, som er blitt det nye handelssentrumet på østsiden av Mjøsa i Innlandet. Nylig sa også helseminister Bent Høie at et nytt sykehus skal bygges på Moelv.

– Jeg tror dette kan bli bra, men det vil selvsagt ta en del år før alt er klart, sier Dæhlie.