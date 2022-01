Områdene med sterkest boligprisvekst i 2021

Fredag formiddag la Eiendom Norge ut en pressemelding om boligprisutviklingen i 2021.

Rapporten viser at prisene for eneboliger har hatt størst stigning, med en endring i gjennomsnittspris på 10,1 prosent fra 2020.

Endringen i gjennomsnittspris for leiligheter endte opp på 8,9 prosent, og det nevnes at det ble solgt 6,1 prosent flere leiligheter i 2021 enn i 2020.

Gjennomsnittlig omsetningstid har gått vesentlig ned for alle typer boliger, der omsetningstiden for eneboliger var 45 dager, mot 68 i 2020, og 34 dager for leiligheter, mot 52 i 2020.

Sterkest vekst i Nesodden, Bodø og Larvik

Den største utviklingen i boligprisene ser vi i Nesodden, Bodø og Larvik, med økninger på henholdsvis 15,1, 14,4 og 13,1 prosent.

«Nesodden kommune skiller seg ut på Østlandet med sterk vekst i boligprisene i 2021. Dette kan være grunnet kommunens nærhet til Oslo og økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet post pandemien, som gjør at man likegodt kan flytte til steder nærme hovedstaden, som Nesodden», skriver Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge.

På listen over den svakeste utviklingen finner vi Kristiansund, samt flere bydeler i Oslo.

«Det blir blant annet spennende å følge denne utviklingen i året som kommer, i lys av de varslede renteoppgangene til Norges Bank», avslutter Lauridsen.

Boligprisene noen steder i landet har for øvrig steget over 40 prosent de siste 5 årene.

Områdene med sterkest utvikling i 2021 Nesodden +15,5 prosent Bodø +14,4 prosent Larvik +13,1 prosent Rana +12,7 prosent Horten +12,7 prosent Tønsberg +11,5 prosent Porsgrunn +11,2 prosent Bamble +10,8 prosent Drammen +10,7 prosent Heimdal i Trondheim +10,4 prosent