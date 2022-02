Selger penthouse for 160 mill.

John Legend og Chrissy Teigen selger penthouseleiligheten på nedre del av Manhattan for 18 millioner dollar – nær 160 millioner kroner.

Penthousen består av to separate leiligheter som kjendisparet hadde planer om å slå sammen, men som aldri ble gjennomført. Den ene penthousen ble kjøpt i 2018 for 9 millioner dollar og den andre i 2020 for 7,7 millioner – totalt nær 150 millioner kroner.

John Legend og Chrissy Teigen selger leiligheten på Manhattan. Dreamstime

Til sammen er de to leilighetene på 567 kvadratmeter og tar hele sjette etasje i bygningen, samt noe av femte. En 306 kvadratmeter stor takterrasse hører også til leilighetene, med eget vanningssystem og utendørs kjøkken.

Dersom begge leilighetene kombineres, vil det være totalt seks soverom og seks bad. Legend og Teigen vurderer også å selge leilighetene separat.

– Utsikten er fantastisk og hele området er privat. Leiligheten er en studie i kontraster og blander sømløst gammelt og nytt i en moderne industriell estetikk, sier Noble Black, eiendomsmegler i DouglasElliman til Wall Street Journal.



Bygningen ble oppført i 1856 og var opprinnelig en fabrikk. Leilighetene har takhøyde på 3,65 meter og tre gassfyrte peiser. Egen dørvakt sitter også i inngangspartiet.

– Vi kommer til å være mest i Los Angeles på grunn av jobb. Så vi fokuserer energien på renovering og bygging der, sier Legend til avisen.



Leiligheten er imidlertid ikke hovedresidensen til Legend og Teigen. De eier også en luksusvilla på over 1.000 kvadratmeter i Beverly Hills i California. Boligen ble kjøpt for 17,5 millioner dollar – 154 millioner kroner – i 2020. Ifølge WSJ planlegger imidlertid paret å kjøpe en ny bolig i New York.