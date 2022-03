Milliardbom for luksusvilla – solgt for 1,3 milliarder under takst

På toppen av en ås i Bel Air, Los Angeles, ligger den enorme eiendommen som går under navnet The One.

Den enorme luksusvillaen på nesten 10.000 kvadratmeter har blitt verdsatt til 500 millioner dollar – 4,5 milliarder kroner – men endte med takst på 295 millioner dollar – 2,6 milliarder kroner. Nå har villaen blitt solgt, men til langt lavere pris.

Torsdagens auksjon resulterte i et vinnende bud på 141 millioner dollar – 1,3 milliarder kroner – inkludert kommisjon, ifølge Concierge Auctions som ledet budrunden.

Mer enn 40 potensielle kjøpere skal ha vært på visning av eiendommen, deriblant representanter for kongelige fra Midtøsten, rike familier fra Asia og techmagnater i USA.

Ekstravagant luksus

Huset har 21 soverom og 49 bad og ble bygget for nær 10 år siden. Hele eiendommen er på 15,3 mål og har fem basseng, privat nattklubb, skjønnhetssalong, spa, takterrasse på 930 kvadratmeter og hjemmekino med plass til 50 personer, ifølge prospektet.

(1 / 4)

Villaen har også egen bowlingbane med fire baner, en golf-green, tennisbane, vinkjeller med 10.000 flasker, garasje med plass til mer enn 30 biler og et eget gjestehus med tre soverom.

Det er ikke første gang en stor eiendom ikke når opp til takstpris. I fjor ble italienskinspirerte Villa Firenze i Beverly Hills solgt for 51 millioner dollar, mot takst på 160 millioner – henholdsvis 455 millioner mot 1,4 milliarder kroner.

Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge, om februartallene i boligmarkedet.

Den nåværede rekorden for tidenes dyreste bolig sto Ken Griffin, milliardær og hedgefondforvalter, for. Han kjøpte en penthouseleilighet i New York City for 238 millioner dollar – 2,1 milliarder kroner – tilbake i 2019.