Norges Bank: Raskere boligprisvekst – men neste år snur det

Norges Bank anslår nå at boligprisene vil stige med 4,4 prosent i år, etter en oppgang på 9,1 prosent i fjor, fremgår det av sentralbankens nye pengepolitiske rapport, offentliggjort i forbindelse med dagens beslutning om å høyne styringsrenten.

I foregående pengepolitiske rapport var Norges Banks boligprisprognose for 2022 en vekst på 2,8 prosent.



Dette var i sin tur en oppjustering fra et tidligere estimat på 1,7 prosent.

Samtidig har sentralbanken gjort betydelige nedjusteringer i boligprisprognosene for de kommende årene.

Fra oppgang til nedgang i 2023

Neste år ventes det nå en nedgang på 0,8 prosent – mot et tidligere estimat på pluss 0,7 prosent.

I 2024 estimeres det nå en prisoppgang på 0,9 prosent – mot en tidligere prognose om 2,4 prosents vekst.

Samtidig har sentralbanken satt et estimat for 2025 nå, med en forventning om boligprisoppgang på 3,3 prosent.



Nye regler bidrar til veksten

«Boligprisene har steget mye i starten av året og har vært høyere enn anslått. Oppgangen har trolig sammenheng med at regelverket ved salg av bolig ble endret fra nyttår», heter det fra Norges Bank torsdag.

Det nye regelverket innebærer nye, strengere krav til såkalte tilstandsrapporter, som medfører at boligselgere må jobbe mer med boligene sine før de selger dem.

Sentralbanken mener høy etterspørsel og få boliger til salgs også kan ha bidratt til boligprisveksten i år.

«Vi anslår at boligprisveksten vil falle gjennom året og inn i neste år som følge av høyere utlånsrenter, og at flere boliger vil bli lagt ut for salg etter hvert som effektene av regelverksendringene avtar», heter det.

«På noe lengre sikt venter vi at boligprisveksten også vil avta som følge av økt boligbygging. Sterk utvikling i arbeidsmarkedet og reallønnsvekst trekker i den andre retningen».

Dyrere boliglån på vei

Norges Bank venter også at boliglånsrentene vil stige – «men noe mindre enn oppgangen i styringsrenten».

Sentralbankens prognose er et boliglånsrentenivå på rundt 4,0 prosent mot slutten av bankens prognoseperiode, som gjelder til utgangen av 2025.

I januar i år var den gjennomsnittlige boliglånsrenten rundt 2,1 prosent.