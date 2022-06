Depp og Heard-penthouse til salgs

De siste månedene har sosiale medier og nettaviser flommet over av innslag fra rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard. Saken endte med seier i favør Depp, og Heard sliter nå med å betale det hun skylder

Depp er på sin side ikke i noen pengenød, og nå slippes også en av leilighetene det tidligere ekteparet bodde i i Los Angeles, på markedet, ifølge en amerikansk eiendomsnettside. Prisen på leiligheten er satt til 17,5 millioner kroner.

Takterrasse med basseng

Paret var bare gift i 15 måneder, men skal ifølge eiendomsmegleren ha tilbrakt store deler av ekteskapet i penthouseleiligheten som nå er til salgs.

Penthousen er på 165 kvadratmeter over to etasjer, har ett soverom og to bad, saltvannsbasseng på taket, treningsrom, spa, hage og tilgang på portvakt 24 timer i døgnet.

Depp eide tidligere fem av penthousene i den ikoniske Eastern Columbia-bygningen, men solgte alle etter han skilte seg fra Heard i 2016. Totalprisen var på 12,8 millioner dollar – nær 130 millioner kroner.

Depp skal også eie en øy ved Bahamas på 182 mål, flere eiendommer i Hollywood Hills, en hestegård i Kentucky og en fransk landsby, som han tidligere har forsøkt å selge.