4 av 5 nordmenn vil ikke selge boligen selv

Til tross for at det kan være penger å spare på å selge boligen på egen hånd, viser en fersk undersøkelse fra Meglersmart at nordmenn foretrekker å la eiendomsmeglere stå for salgsprosessen.

- Sammenliknet med andre land, er det svært rimelig å bruke eiendomsmegler til å selge bolig i Norge - norske meglere Norge har blant de laveste provisjonene i verden. Når det i tillegg blir mer risikofylt å selge en bolig, vil nok også fremover de aller fleste velge å sette bort arbeidet til en eiendomsmegler, sier Martin Hæreid, daglig leder i Meglersmart.

Funnene fra undersøkelsen viser at 52 prosent ville overlatt hele salgsprosessen til en eiendomsmegler. Derimot føler kun 1 av 5 seg trygg på å utføre hele prosessen selv.



Undersøkelsen er utført i lys av den nylige endringen i avhendingsloven, som stiller betraktelig større krav til både kjøper og selger.

- Det er vanskelig å si om folk føler seg utrygge på å selge på egenhånd fordi boligloven har blitt strengere, men det er ikke usannsynlig at dette er en av grunnene. Endringene krever for eksempel at alle feil og mangler blir tilstrekkelig opplyst om, og at selger i større grad kan bli erstatningsansvarlig enn tidligere. Folk er nok rett og slett redde for å trå feil, sier Hæreid.

- Det er fullt mulig å selge selv, så lenge man forholder seg til de lover og regler som er gjeldende for boligsalg. Det er også mulig å samarbeide med en megler ved at dere gjør litt hver. For eksempel kan du holde visninger selv, mens megleren tar seg av budrunden, eller du kan få megleren til å ta seg av det mest kompliserte, mens du gjør alt det andre, sier Hæreid.