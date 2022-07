Frykter kollaps - ikke trygt å investere i eiendom

Kinas boliglånskrise blir stadig verre og sender sjokkbølger gjennom nasjonens sterke middelklasse. Investering i eiendom anses ikke lengre som en trygg måte å bygge formuen sin på, skriver Bloomberg.

Ettersom at eiendomsutviklingen har stoppet opp over hele landet og boligprisene faller, kutter mange kinesiske huseiere ned på utgifter, utsetter ekteskap og andre avgjørelser.

Et økende antall holder nå tilbake betaling på boliglån av uferdige boliger.

Fremtidsplaner ryker

Peter, som Bloomberg har snakket med, har blant annet gitt opp å starte egen virksomhet og kjøpe ny bil, etter at byggingen av hans nye eiendom stoppet opp. Han har nå et boliglån som spiser opp 90 prosent av sin disponible inntekt, og det er usikkert om han noen gang vil få flytte inn i sitt nye hjem.

Han er bare en av hundretusenvis av boligkjøpere i Kina som har boikottet å betale på boliglånene sine etter at firmaer som Aoyuan og Evergrande stoppet prosjektene.

I Kinas boligmarked er utbredelsen av nye boliger som selges før de bygges stor, med boliglånsbetalinger som starter umiddelbart. Dette har bidratt til en byggeboom ved å la utviklere starte nye prosjekter.

Usikker fremtid

Boligprisene falt for tiende måned på rad i juni, samtidig som ungdomsarbeidsledigheten er på rekordhøye nivåer.

Unge menn er bekymret for fremtiden sin og er usikre på om de noen sinne vil eie eiendom - noe som er sett på som et krav for ekteskap i Kina.



Hong Hao, en tidligere Kina-strateg hos Bocom International, sa at boliglånsboikotten vil ramme boligprisene og salget, og skape en negativ formueeffekt som vil ramme hele økonomien.

– Mange har blitt vant til å tro at boligprisene aldri vil falle, men et paradigmeskifte er her, sa Hong.