DNB Markets ber investorer satse på Olav Thon og NRC Group

I forbindelse med dagens Eiendomskonferanse i regi av DNB skal blant annet Veidekke, AF Gruppen, NRC Group, Olav Thon, Self Storage Group, Solon og Norwegian Property presentere sine selskaper og utsikter.

Størst potensial

«Innenfor sektoren ser vi i øyeblikket størst potensial for Olav Thon og NRC Group», skriver DNB Markets i torsdagens rapport.

For Olav Thon har analytikerne en kjøpsanbefaling og et kursmål på 215 kroner mens NRC Group får en kjøpsanbefaling og et kursmål på 75 kroner.

Onsdag sluttet Olav Thon Eiendomsselskap på 143,40 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 14,86 milliarder kroner.

Samtidig endte NRC Group på 58,80 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 3,18 milliarder kroner.

Olav Thon er favoritten

«Potensialet ser dermed størst ut for Olav Thon, men til gjengjeld er aksjelikviditeten i NRC Group høyere», avslutter analytikerne i DNB Markets.

Noen analytikere er mer optimistiske enn andre. I går kunne vi lese at en Kepler-analytiker forteller investorer at de kan doble pengene ved å satse på Tor Olav Trøims Borr Drilling.