Vår Energi blar opp 41 mrd for ExxonMobils oppstrøms-aktiviteter i Norge

Transaksjonen inkluderer eierandeler i mer enn 20 produserende felt, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Feltene det er snakk om driftes i hovedsak av Equinor, inkludert Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord og Fram, med en samlet produksjon på cirka 150 000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) i 2019.

41 mrd cash

Det er avtalt et kontantvederlag på 4,5 milliarder dollar, før eventuelle justeringer, heter det videre.

Tidligere er det blitt antydet at ExxonMobils portefølje i Norge kunne være verdt 3,1 milliarder dollar og at Aker BP kunne være kjøperen.

5. september meldte tre uavhengige kilder at Vår Energi var kjøperen og at prisen ifølge DN var mellom 4 og 4,5 milliarder dollar.

Oppkjøpet har virkning fra 1. januar 2019 og forventes gjennomført i 4. kvartal 2019, under forutsetning om oppfyllelse av standardvilkår, inkludert godkjenninger fra relevante myndigheter.

Vår Energi vil med dette bli det nest største E&P-selskapet på norsk sokkel etter Equinor, med totale reserver og betingede ressurser på mer enn 1.900 millioner fat oljeekvivalenter (boe), heter det i pressemeldingen.

Skal investere titalls milliarder

Selskapet forventer å produsere rundt 300.000 boe per dag i 2019, økende til rundt 350.000 boe i 2023 etter planlagte investeringer på omtrent 60 milliarder kroner i utviklingsprosjekter som for eksempel Johan Castberg, Balder X og Grand i perioden fra 2020-23.

Oppkjøpet medfører også at de fleste av de rundt 50 ansatte fra ExxonMobil går over til Vår Energi.

Med dette oppkjøpet fortsetter Vår Energi å utvide sin diversifiserte portefølje av produserende olje- og gassfelt, utviklingsprosjekter og attraktive letelisenser. Vår Energi er allerede den største oljeprodusenten i Barentshavet, og vil fortsette å styrke denne posisjonen gjennom sin deltakelse i utviklingen av Johan Castberg-feltet.

Må låne

Transaksjonen vil, ifølge meldingen, bli finansiert ved bruk av eksisterende likviditet i Vår Energi samt en utvidet RBL lånefasilitet fullt ut garantert av BNP Paribas, som forventes syndikert før ferdigstillelse av transaksjonen.

– Denne transaksjonen er en viktig milepæl i Vår Energi sin korte historie og et tydelig bevis på vår ambisjon om å videreutvikle norsk sokkel. Gjennom ambisiøse vekstplaner ønsker Vår Energi ikke bare å være en sterk aktør på sokkelen, vi vil også skape store muligheter for norske leverandører i årene som kommer og sikre sysselsetting i mange deler av landet. Det er også en stor glede for meg å ønske våre gamle kolleger i ExxonMobil velkommen til Vår Energi. Vår prioritet er å fortsette trygg og miljømessig ansvarlig drift, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Vår energi.

Store synergier?

Oljeekspert Trond Omdal sier til Finansavisen at Vår Energis organisasjon kommer fra Exxon og kjenner porteføljen.

Han ser også at det er operasjonelle synergier i at Exxons totale portefølje på norsk sokkel samles i ett selskap.

Han legger imidlertid til at han har snakket med andre industrielle aktører, som mest sannsynlig har vurdert porteføljen som nå er solgt, og som var overrasket over selv den tidligere antydningen på fire milliarder dollar.

- I tillegg til synergier må Vår Energi/Hitec Vision se ressurmessige oppsider i porteføljen utover det andre aktører har sett, i tillegg til operasjonelle synergier i å konsoliderer hele Exxons tidligere portefølje på norske sokkel, med Enis eiendeler i Vår Energi, sier han.

Han legger også stil at Eni, ifølge deres årsrapport, bruker i overkant av 70 dollar fatet som langsiktig prisantagelse.

- Trolig har Hitec også et lignende positivt, langsiktig oljeprissyn, som kan ha hjulpet i å regne hjem oppkjøpet, i konkurranse med andre aktører som det er blitt spekulert i har vurdert bud, og som har lavere prisantagelser nærmere forwardkurven, sier han.