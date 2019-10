Slik gikk det med de norske aksjene i New York og Toronto

Det ble oppgang på børsene i New York mandag.

Dow Jones steg 0,38 prosent til 26.921,1 og er med det opp 15,41 prosent i år.

S&P 500 endte opp 0,5 prosent til 2.976,7. Det vil si at indeksen er opp 18,74 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,75 prosent til 7.999,34. Indeksen har dermed steget 20,56 prosent siden nyttår.

For de norske aksjene som er notert både i Oslo og New York var det, justert for valutakursen, positive avvik for fire aksjer og negative avvik for to. For Questerre, som er notert i Toronto og Oslo, ble det et større avvik.