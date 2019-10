dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,2 prosent tirsdag, eller innenfor intervallet [0, 0,3] prosent.

Ikke signert?

Berntsen peker på at Oslo Børs (OBX-indeksen) falt hele 1,5 prosent mandag, mens de toneangivende indeksene i USA endte marginalt ned.

«Den plutselige pessimismen skyldes at fredagens delvise handelsavtale mellom USA og Kina, ifølge kinesiske myndigheter, ikke skal være signert. Kina ønsker for øvrig å forhandle videre frem mot 15. desember for å lande avtalen», blogger han.

Oljen i rødt

Oljeprisen, som er en god temperaturmåler på utviklingen i verdensøkonomien, reagerte ifølge analytikeren ned over én dollar på disse meldingene, noe som var med på å forsterke børsfallet her hjemme i går.

Nedturen for oljen fortsetter tirsdag, og Brent-oljen står i 58,87 dollar fatet. Det er ned 0,8 prosent i dagens handel, og bittelitt ned fra nivåene ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen faller 0,8 prosent til 53,16 dollar fatet tirsdag morgen.

Resultatvarsler?

«Når det er sagt, starter en ny rapporteringssesong denne uken. Dermed får markedet, eller investorene, mer håndfaste bevis på markedets reelle styrke. Det er naturlig å anta at handelskrigen, som fremdeles er uavklart, vil prege selskapenes kommentarer hva angår framtidsutsikter, slik de har gjort de seneste kvartalene», fortsetter Berntsen.

Analytikeren mener at tallene for tredje kvartal, som nå skal leveres, har en tendens til å gi mer volatile markeder enn ellers, «da forekomsten av negative resultatvarsler er større i tredje kvartal enn de andre kvartalene».

Kina, USA ned

I Asia stiger Tokyo-børsen kraftig etter å ha vært stengt i går, mens toneangivende, kinesiske indekser ser rødt.

– Vi har startet den nye uken mer forsiktig etter at handelsvibbene fra USA og Kina nå begynner å vise noen tegn til friksjon. Kina vil ha flere samtaler for å diskutere detaljer, men uttalelsene til finansminister Steven Mnuchin antyder noe annet, sier valutastrateg Rodrigo Catril i National Australia Bank til CNBC.

Wall Street endte som sagt litt ned.

– Investorer begynner å nøle når det gjelder en handelsavtale. Til tross for at partene gjorde fremskritt ble ingenting signert, sier sjeføkonom Peter Cardillo i Spartan Capital Securities til CNBC.

Samtidig rettes øynene mot resultatsesongen som for alvor kommer i gang denne uken. Alt i morgen slipper storbankene Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan og Wells Fargo tall for tredje kvartal.

USA-kommentaren her.

Ned i Oslo

Fallet i oljeprisen bidro altså til å sende hovedindeksen på Oslo Børs ned 1,25 prosent til 874,99 mandag.

Olje- og oljeserviceaksjene bidro derfor negativt, med fall på 2-3 prosent for Equinor, DNO og Aker BP. Magseis Fairfield dundret ned over 30 prosent etter et resultatvarsel.

Lyspunkter fant vi blant annet i shipping, der optimismen til gassfraktrederiene fortsetter etter at Nordea Markets fredag høynet kursmålene i Avance Gas og BW LPG.

De to steg hhv. 3,6 og 1,4 kroner. I sistnevnte har BW Group engasjert SEB med tanke på salg av syv millioner aksjer i selskapet.

Oslo-kommentaren her.