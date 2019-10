Pareto-analytiker har to favoritter - anbefaler kjøp

«Aker BP rapporterte EBITDA for tredje kvartal på 480 millioner dollar (2 prosent over konsensus, mens nettooverskuddet på negative 43 millioner dollar ligger under forventningene på minus 25 millioner dollar på grunn av høyere avskrivninger og finanskostnader. Det betyr at dagens resultater mer eller mindre er i tråd med reduserte forventninger etter den svake produksjonsoppdateringen i 3. kvartal».

Det skriver Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen i en oppdatering tirsdag. Her gjentar han sin kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 330 kroner.

Det tilsvarer en oppside på 34 prosent fra dagens kurs.

«Produksjonsveiledningen i 2019 reduseres fra 155-160.000 fat/dag til 155.000 fat/dag, noe som også er i tråd med markedets forventninger (kons. 156.000 fat/dag). Resten av 2019-guidingen forblir uendret med at utviklingsprosjektene (Ærfugl, Valhall Flank West, Skogul) fortsetter som planlagt. Kombinert med Sverdrup-volum skaper dette høy produksjonsvekst fremover og noe som vi tror vil utløse kursoppgang», skriver Kristiansen.

Panoro Energy

Panoro Energy har inngått en avtale med PetroNor E&P for salg av alle aksjer i datterselskapene Pan-Petroleum Services Holding og Pan-Petroleum Nigeria Holding for utstedelse av nye PetroNor-aksjer.

Prislappen er på 10 millioner dollar pluss et betinget vederlag på opptil 25 millioner dollar basert på fremtidige volum av gassproduksjon.

«PetroNor vil gjennom en sammenkoblet transaksjon etablere en JV med operatøren YFP og sikre teknisk operatørskap, noe som sannsynligvis vil gjenopplive det historisk plagsomme Aje-partnerskapet. Som sådan tror vi transaksjonen kan låse opp betydelig verdi og ser på den som positiv for begge selskaper», mener analytikeren.

Pareto Securities har en kjøpsanbefaling på aksjen. Ifølge en oppdatering ventes det at nåværende kursmål på 23 kroner vil bli oppjustert.

Meglerhuset varsler også at det kommer til å starte dekning på PetroNor innen kort tid.

«Vi anslår verdsettelseseffekten på Panoro til 1,5 kroner per aksje, mens transaksjonen kan bli svært lønnsom for PetroNor hvis det er i stand til å øke oljeproduksjonen og/eller utvikle de store gassressursene på Aje», oppsummerer Kristiansen.