DNB Markets forteller investorer om en solid oppside i Otello-aksjen

Otello legger frem Q3-tall neste onsdag. Det tror DNB Markets vil bli en hyggelig seanse, og har i den anledning gått ut med en kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 25 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 15,70 kroner, hvilket betyr at tallknuserne ser for seg en kursoppgang på 59,24 prosent for at kursmålet skal innfris.

Slik DNB Markets tolker markedet vil investorene ved fremleggelsen se etter en bekreftelse på veksten for Bemobi.

«Vi har for denne virksomheten estimert en vekst i topplinjen på rundt 22 prosent år/år kombinert med en økning i EBITDA-marginen på ett prosentpoeng og en operasjonell fri kontantstrøm på seks millioner dollar», skriver analytikeren.

«For virksomheten i AdColony estimerer vi samtidig en topplinjevekst på rundt 10 prosent fra Q2, kombinert med en bedring i justert EBITDA til 1,5 millioner dollar», slår DNB Markets fast.

Kursmålet er basert på et estimat for summen-av-delene, hvor virksomheten i Bemobi utgjør 22 kroner pr. aksje.

«Gjennom de neste to kvartalene venter vi at en avklaring knyttet til Vewd, fortsatt vekst for Bemobi, inkludert en mulig separat notering, samt et potensielt salg av AdColony vil kunne løfte verdsettelsen», avslutter DNB Markets.