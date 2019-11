Korea kan være markedet med uante muligheter

– De siste syv og et halvt årene har Sør-Korea vært det dårligste markedet i Asia, aksjemarkedet her har bare gått opp 17,5 prosent de siste syv årene, mens aksjemarkedet i Japan har vokst rundt 190 prosent, sier Ong til Bloomberg.

Til tross for at markedet i Sør-Korea knapt har vokst de siste syv årene, har Ong og Dalton Investments stor tro på fremtiden for koreanske investeringer.

– Sør-Korea rangeres som nummer én i verden på innovasjon, og de har verdenskjente selskap vi alle kjenner godt til.

Landet som huser enorme verdensomspennende selskap som Samsung, LG og Hyundai har lenge slitt med å gi innovasjon et solid fotfeste som en følge av at megaselskapene, som kalles Chaebol, eller «big business», har dominert. Prosessene for å etablere en startup i Sør-Korea er ifølge Washington Post så byråkratiske og tungrodde at det er nærmest umulig uten å ha en Chaebol i ryggen.

Men ifølge Ong er ting i ferd med å endre seg.

– De har endret reglene sine for selskapsledelse, sier Ong.

Sør-Korea er nemlig i ferd med å endre reglene som har gjort det vanskelig å få startups til å fungere. Chaebol-ene, som har dominert siden 1961, har de siste årene blitt forsøkt begrenset av reformer fra myndighetene. Reformer som skal løse opp i det rigide byråkratiet og dermed gjøre det enklere for små startups og grundere å få til prosjektene sine uten å være under en Chaebol som Samsung sine vinger. Hittil har reformene hatt begrenset effekt, men Belita Ong er optimistisk.

– Vi ser tegn til bedring. Det er fremdeles tidlig, men vi tror timingen stemmer, avslutter hun.