Trump: Dow Jones kunne vært 10.000 poeng høyere

Trump ønsker så lave renter som mulig. Fed hevet renten fire ganger i 2018, før de kuttet den tre ganger i fjor. Feds rentehevinger for to år siden, skulle Trump gjerne vært foruten.

– Hadde vi ikke gjort det, tror jeg vi hadde hatt bruttonasjonalprodukt (BNP) på nær 4 prosent. Og jeg ser for meg at Dow Jones-indeksen kunne hatt 5.000 til 10.000 poeng mer. Men det var en “killer” da de hevet renten. Det var en stor feil, sier Trump til CNBC.

Sjokkert over rente

Dow Jones og de andre ledende indeksene på Wall Street har satt all-time high en rekke ganger den siste tiden. Foreløpig er 29.373,62 poeng bestenotering fra sist fredag for Dow Jones.

Det er ventet at amerikansk BNP i fjerde kvartal 2019 vil komme inn på litt over 2 prosent, varsler Trump.

Mlliardærinvestor Paul Tudor Jones er sjokkert over den amerikanske sentralbankens (Fed) politikk. Han mener rentene er for lave, og at Fed driver en “sinnsyk politikk”. Fed har uttalt at styringsrenten skal være uendret frem til 2021 på 1,50-1,75 prosent.

– Skjedd uvanlige ting

Trump er helt uenig med Jones, og ergrer seg over Feds beslutninger i 2018 med renteheving fire ganger.

– Det var en svær glipp som ikke burde ha funnet sted. Det skulle ikke ha skjedd, men det hendte. Og vi hadde Boeing og den store streiken i General Motors. Det har skjedd ting som er veldig uvanlig, sier Trump til CNBC.